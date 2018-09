Ártatlannak vallotta magát a csengeri örökösnőként ismert Sz. Gáborné

Ártatlannak vallotta magát kihallgatásán a csengeri örökösnőként ismert Sz. Gáborné. A nőt hajnalban Svájcból hozták haza, de rosszullétre panaszkodott és a Péterfy Sándor utcai kórházba vitték. Sz. Gáborné a gyanú szerint éveken át hitegette a fideszes Kósa Lajost, hogy részesülhet a mesés, ezermilliárdos örökségből. A nyomozók hivatalosan is közölték Sz. Gábornéval, hogy csalással gyanúsítják és indítványozták az előzetes letartóztatását. A 30 napos elzárásról pénteken dönt a Mátészalkai Járásbíróság.

„A Péterfy Sándor utcai kórházban hallgatja ki a nyomozó hatóság, most közölték vele, hogy mi az alapos gyanú és azon túl pedig, amire nem tér ki nagy részletességgel, de nyilatkozott. Továbbra is azt állítja, hogy ez a hagyaték létezik, továbbra is azt állítja, hogy nem akar becsapni senkit. Ő, ha hozzájut ehhez a hagyatékhoz, akkor ő ezeket a kölcsönöket, amiket kért esetleg a hagyaték megszerzésével kapcsolatba, azt vissza fogja adni” – jelentette ki Sz. Gáborné ügyvédje, Helmeczy László.