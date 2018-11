Arra kérik az önkormányzatokat, bontsanak szerződést a Zöld Híddal

2018. NOVEMBER 4., VASÁRNAP ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÍNÁBA UTAZIK A NOVEMBER 5-ÉN SANGHAJBAN MEGNYÍLÓ ELSÕ KÍNAI NEMZETKÖZI IMPORT EXPO ESEMÉNYEIRE. A MAGYAR KORMÁNY MANFRED WEBER JELÖLTSÉGÉT TÁMOGATJA AZ EURÓPAI NÉPPÁRT CSÚCSJELÖLTI POSZTJÁRA KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT. A SZEMÉLYES RÉSZVÉTELHEZ KÖTI AZ ELÕVÁLASZTÁS MEGRENDEZÉSÉT AZ MSZP MONDTA HORVÁTH CSABA A PÁRT FÕVÁROSI KÉPVISELÕJE. PUZSÉR RÓBERT: HA HORVÁTH CSABA RAGASZKODIK A SZEMÉLYES RÉSZVÉTELHEZ AZ ELÕVÁLASZTÁSON, AKKOR NINCS MIRÕL BESZÉLNI. TÁLLAI ANDRÁS: A KORMÁNY A MIGRÁCIÓ HELYETT A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁBAN HISZ MAGYAR IDÕK. EGY HÓNAPPAL A TANÉVKEZDÉS UTÁN IS JELENTÕS A TANÁRHIÁNY; 1300 BETÖLTETLEN PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELY VAN AZ ISKOLÁKBAN NÉPSZAVA. 50 ÉVRE NÖVELNÉK A BEHÍVHATÓSÁGI KORHATÁRT A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL - DERÜL KI A HONVÉDELMI MINISZTER JAVASLATÁBÓL. A PÁRBESZÉD TÖRVÉNYJAVASLATBAN KEZDEMÉNYEZI, HOGY NE LEGYEN TÖBB "HATNAPOS" MUNKAHÉT, A PIHENÕNAPOKAT NE KELLJEN LEDOLGOZNI. SZÜLETÉSÉNEK 110. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL FELAVATTÁK WASS ALBERT ERDÉLYI SZÜLETÉSÛ ÍRÓ MELLSZOBRÁT SZOMBATON A PEST MEGYEI ASZÓDON. EGY HÉT ALATT MEGKÖZELÍTÕLEG EGYMILLIÓAN KERESTÉK FEL A TEMETÕKET BUDAPESTEN. PÁSZTOR ISTVÁN VMSZ-ELNÖK: A NEGYVENES ÉVEKET NEM LEHET MEG NEM TÖRTÉNTTÉ TENNI, DE ÁTTÖRÉS, HOGY A MAGYAROK ÉS A SZERBEK MÁR TUDNAK BESZÉLNI RÓLA. A ROMÁN VÉDELMI MINISZTER ÉRDEMÉREMMEL TÜNTETTE KI TÖRÖK ZSOLT ARADI HEGYMÁSZÓT. KISEBBSÉGI NEMZETI TANÁCSOKAT VÁLASZTANAK SZERBIÁBAN VASÁRNAP. A VAJDASÁGI MAGYARSÁG IS VASÁRNAP DÖNT A 35 TAGÚ VAJDASÁGI MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÖSSZETÉTELÉRÕL. EU: AZ E-KERESKEDÕK DECEMBERTÕL NEM ALKALMAZHATNAK TAGORSZÁGONKÉNT ELTÉRÕ ÁRAT, FELTÉTELEKET. KÖZÖS LEVÉLBEN KÖVETELNEK NÉPSZAVAZÁST A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL A BRIT ÜZLETI SZEKTOR TÖBB NAGYVÁLLALATÁNAK VEZETÕI. A BRIT KORMÁNY AZONNAL ELVETETTE A NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST A BREXIT FELTÉTELEIRÕL. BÉKEKONFERENCIÁT TARTANAK MOSZKVÁBAN AZ AFGANISZTÁNI HÁBORÚS FELEK RÉSZVÉTELÉVEL A JÖVÕ HÉTEN. PHENJAN ATOMFEGYVER-FEJLESZTÉSEI FELÚJÍTÁSÁVAL FENYEGETÕZIK AZ AMERIKAI SZANKCIÓK MIATT. KÉT EMBERT MEGÖLT, ÖTÖT MEGSEBESÍTETT, MAJD ÖNMAGÁT IS AGYONLÕTTE EGY FÉRFI EGY JÓGASTÚDIÓBAN FLORIDA AMERIKAI SZÖVETSÉGI TAGÁLLAM FÕVÁROSÁBAN. ALI HAMENEI: WASHINGTON AZ ISZLÁM FORRADALOM ÓTA MINDMÁIG NEM TUDTA HELYREÁLLÍTANI HATALMÁT IRÁN FELETT. GHÁNA PARLAMENTJE FELSZÓLÍTOTTA AZ ENSZ ILLETÉKESEIT, HOGY VIZSGÁLJÁK KI DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁT. ELÉRTE AZ ENSZ ÉS A SZÍRIAI ARAB VÖRÖS FÉLHOLD SEGÉLYSZERVEZET SEGÉLYKONVOJA A SZÍRIAI-JORDÁNIAI HATÁRNÁL TALÁLHATÓ RUKBÁNI MENEKÜLTTÁBORT. EZREK KÍSÉRTÉK UTOLSÓ ÚTJÁRA AZ AFGANISZTÁNI RADIKÁLIS ISZLAMISTA TÁLIBOK "ATYJÁT", A SZOMBATON MEGGYILKOLT SZÁMI-UL-HAK MUSZLIM HITSZÓNOKOT. TÖBB MINT FÉL MILLIÓ VENEZUELAI MENEKÜLT EL A HAZÁJÁBÓL PERUBA, MIELÕTT LEJÁRT A BEFOGADÁSUKRA KIJELÖLT HATÁRIDÕ. MÉG NEM HAGYHATJA EL PAKISZTÁNT A HALÁLRA ÍTÉLT, MAJD FELMENTETT KERESZTÉNY NÕ. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M0-S AUTÓÚT CSÖMÖRI LEHAJTÓJÁNÁL SZOMBAT ESTE, A SZEGED FELÉ VEZETÕ IRÁNYBAN. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 47-ES FÕÚTON DERECSKE TÉRSÉGÉBEN SZOMBATON, AZ ÜTKÖZÉS EREJÉTÕL AZ EGYIK AUTÓ AZ ÁROKBA BORULT. A 71-ES FÕÚTON EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT EGY MOTORRAL TIHANY HATÁRÁBAN SZOMBATON, A MOTOROS UTASA MEGSÉRÜLT. VASÁRNAPRA VIRRADÓ ÉJSZAKA A DUNÁNTÚL NYUGATI FELÉN TÖBBFELÉ KÉPZÕDHET KÖD, AMI HELYENKÉNT TARTÓSAN MEGMARAD KÖZÖLTE AZ OMSZ. MÁVINFORM: NOVEMBER 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK.