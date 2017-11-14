2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Árbevétel nélküli cég kapott zsíros állami megbízást

Hír TV

2017. november 14., kedd 13:40

A cég 1,7 milliárd forint értékben szállíthat ömlesztett útszóró sót a Magyar Közút Zrt.-nek az észak-alföldi és a dél-alföldi régióban.

A vállalkozásban idén márciusig tulajdonos volt egy olyan társaság, amely három ukrán magánszemély érdekeltségébe tartozik. A nyertes kft. főtevékenysége egyébként vegyi áruk nagykereskedelme.

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megbízásMagyar Közút

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