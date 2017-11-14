Árbevétel nélküli cég kapott zsíros állami megbízást

SOKALLTA AZ ÜZEMANYAG ÁRÁT A VÁLASZTÓKÖRZETÉBEN TÁLLAI ANDRÁS, EZÉRT "RÁSZÓLT" A MOL-RA, HOGY CSÖKKENTSÉK AZT.
ORBÁN VIKTOR GRATULÁL TÁLLAI ANDRÁSNAK A BENZINÁR CSÖKKENTÉSE MIATT FELELTE ÚJSÁGÍRÓI KÉRDÉSRE.
TÁLLAI ANDRÁS SZERINT INKÁBB A VILÁGHÍRÛ MATYÓ KULTÚRÁVAL KELLENE FOGLALKOZNI, NEM A MEZÕKÖVESDI BENZINÁR CSÖKKENTÉSSEL.
ELFOGADTA A PARLAMENT A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ CSÖKKENTÉSÉRÕL ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT.
A PARLAMENT SZIGORÍTOTTA A KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOKAT, AZ 1%-OT EL NEM ÉRÕ PÁRTOKNAK VISSZA KELL FIZETNIÜK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST.
VÉGLEGESEN EL KELL TILTANI A GYERMEKEKKEL VALÓ FOGLALKOZÁSTÓL, AKI 18 ÉVEN ALULI SÉRELMÉRE KÖVET EL NEMI BÛNCSELEKMÉNYT DÖNTÖTT A PARLAMENT.
AZ ORSZÁGGYÛLÉS HATÁROZATBAN KÉRTE FEL A KORMÁNYT, HOGY GONDOSKODJON A CZEGLÉDY-ÜGYBEN KI NEM FIZETETTEK KÁRRENDEZÉSÉRÕL.
AZ ÖSSZES MAGYARORSZÁGNAK FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁST FELFÜGGESZTHETI AZ EU, HA HIBÁT TALÁL AZ ITTHON MÛKÖDÕ ELLENÕRZÉSI RENDSZERBEN 24.HU.
A BKV IRODAI DOLGOZÓKKAL, SZERELÕKKEL, MÉRNÖKÖKKEL PÓTOLJA A SOFÕRHIÁNYT NÉPSZAVA.
TÖBB SZÁZ FÕS MUNKAERÕHIÁNNYAL KÜZD A MAGYAR POSTA IS, FÕLEG BUDAPESTEN ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGON.
KÚRIA: TÖRVÉNYSÉRTÕ, HOGY A SZEGEDI ÍTÉLÕTÁBLA HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A TERRORCSELEKMÉNY MIATT ELMARASZTALT AHMED H. ÍTÉLETÉT.
MÉGIS ELBONTJÁK A VIZES VÉBÉRE ÉPÍTETT MAGASUGRÓ-TORONY BETONTALAPZATÁT, MÁR NEKI IS KEZDTEK A MUNKÁLATOKNAK - RTL KLUB.
20 ÉV UTÁN ÚJRAINDUL A HAZAI PILÓTAKÉPZÉS A KÖVETKEZÕ TANÉVTÕL AZ NKE HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZÕ KARÁN.
A KORMÁNY 2 MRD FT-TAL TÁMOGATJA AZ E-SPORTOT - MAGYAR KÖZLÖNY.
A MOL SZERDÁN 3 FT-TAL EMELI A BENZIN ÉS 4 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT.
ÁTLAGOSAN 17%-KAL EMELKEDTEK A KÖTELEZÕ-GÉPJÁRMÛBIZTOSÍTÁSOK NETRISK.HU ELEMZÉS.
3,6%-KAL NÕTT A GDP A HARMADIK NEGYEDÉVBEN AZ ELÕZÕ ÉV AZONOS IDÕSZAKÁHOZ KÉPEST KSH.
KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK HIVATALOS LÁTOGATÁSRA EGYIPTOMBA UTAZIK.
A BUKARESTI PARLAMENT ELUTASÍTOTTA MÁRCIUS 15-E NEMZETI ÜNNEPPÉ NYILVÁNÍTÁSÁT ROMÁNIÁBAN.
A FIDESZ JÁRÓKA LÍVIÁT JAVASOLTA EP-ALELNÖKNEK AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN.
BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN HAVAZÁS MIATT ELSÕFOKÚ, MÍG MONTENEGRÓBAN HEVES ESÕZÉSEK ÉS SZÉLLÖKÉSEK MIATT VÖRÖS RIASZTÁS VAN ÉRVÉNYBEN.
TÖBB MINT NÉGYSZÁZAN MEGHALTAK, TÖBB EZREN MEGSÉRÜLTEK AZ IRAK ÉS IRÁN HATÁRVIDÉKÉT SÚJTÓ, 7,3-AS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN.
IRÁNBAN NEMZETI GYÁSZNAPOT HIRDETTEK A VASÁRNAPI FÖLDRENGÉS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE.
A FÜLÖP-SZIGETEKEN ZÁRJA 12 NAPOS ÁZSIAI KÖRÚTJÁT DONALD TRUMP, RODRIGO DUTERTE FÜLÖP-SZIGETEKI ELNÖK "SZERELMES DALLAL" FOGADTA ÕT.
AZ EGÉSZSÉGÜGY ELSÕRANGÚ SZAKÉRTÕJEKÉNT SZÁMON TARTOTT ALEX AZART JELÖLTE EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERNEK TRUMP.
PUTYIN: AZ OROSZ-TÖRÖK-IRÁNI EGYÜTTMÛKÖDÉS KONKRÉT EREDMÉNYEKET HOZOTT SZÍRIÁBAN.
AZ USA NEM TÁVOZIK SZÍRIÁBÓL ADDIG, AMÍG A GENFI ENSZ-BÉKETÁRGYALÁSOKON ELÕRELÉPÉS NEM TÖRTÉNIK.
CÉLZOTT SZANKCIÓKAT FOGADTAK EL VENEZUELA ELLEN AZ EU KÜLÜGYMINISZTEREI AZ EMBERI JOGOK SÚLYOS MEGSÉRTÉSE MIATT.
KÖZEL ÖTVENEZER, TERRORISTA PROPAGANDÁT TARTALMAZÓ VIDEÓT TÁVOLÍTOTT EL A YOUTUBE.
IZRAEL MEGTILTOTTA TÖBB EURÓPAI DIPLOMATA BELÉPÉSÉT AZ ORSZÁGBA, MERT TÁMOGATJÁK AZ IZRAEL ELLENI BOJKOTTMOZGALMAT.
A DZSIHADISTÁK VISSZAFOGLALTÁK UTOLSÓ KELET-SZÍRIAI FELLEGVÁRUKAT.
34 EMBER MEGHALT, 26 MEGSÉRÜLT EGY GYÚLÉKONY ANYAGOT SZÁLLÍTÓ VONAT BALESETÉBEN KONGÓBAN.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK AZ ABORTUSZ TELJES BETILTÁSA ELLEN BRAZÍLIÁBAN.
VÉSZFÉKEZNIE KELLETT EGY BUSZSOFÕRNEK SZÉKESFEHÉRVÁRON, A FÉKEZÉS KÖVETKEZTÉBEN A BUSZON UTAZÓK KÖZÜL 9-EN MEGSÉRÜLTEK.
A FÕVÁROS IV. KERÜLETÉBEN AZ M0-ÁS AUTÓÚTON EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT TEHERAUTÓVAL, TORLÓDÁS VÁRHATÓ.
KIGYULLADT EGY AUTÓ HATVAN BELVÁROSÁBAN, SENKI SEM SÉRÜLT MEG.
ELÜTÖTT EGY KISGYEREKET EGY AUTÓ A FÕVÁROS XIII. KERÜLETÉBEN, A GYEREK MEGSÉRÜLT.
KARAMBOLOZOTT EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ A 4-ES ÚTON ABONYNÁL, AZ UTAT LEZÁRTÁK.
LEFEJEZTÉK AZ ESZTERGOMI BAZILIKÁNÁL TALÁLHATÓ MÁRIA-SZOBROT, A RENDÕRSÉG ELJÁRÁST INDÍTOTT.
NEPÁLI EMBERCSEMPÉSZ ELLEN EMELTEK VÁDAT NAGYKANIZSÁN.