Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot + videó

"Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk" - a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrányban. Konkrét bizonyítékokkal a DK elnöke, Dobrev Klára sem tudott szolgálni. Gyurcsány Ferenc volt felesége azonban továbbra is azt állítja: a kormány elhallgatja az igazságot.