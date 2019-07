Aratás: A vártnál jobb lesz a gabonatermés

Már a végéhez közeledik a gabona betakarítása, de nehezen indult a szezon a gazdáknak. Közel fél éves aszály sújtotta a termelőket, amire megváltásként jött a rekordméretű májusi csapadék, így az előzetesen várnál mégis jobb lesz az idei hozam.

Amilyen nehéz szezon mögött állunk meg lehetünk elégedve ezzel az 5,1-5,2 tonnás országos búzaátlaggal. Jelenleg még 25-30 százaléka kint van a búzának a földeken, minekünk termelőknek ilyenkor a legfontosabb feladatunk az, hogy minél gyorsabban a biztonságos raktárakba juttassuk a terményt. Az árpánál gyakorlatilag végeztünk az aratási munkákkal, itt 5,3 tonna per hektáros átlaggal tudtunk betakarítani.

- mondta Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.

Már végeztek a betakarítással a Heves megyei Horton is. A település határában az őszi árpa és a búza is átvészelte a hosszan tartó szárazságot, a nyár eleji esőzéseknek köszönhetően pedig a gabona mennyisége itt meg is haladja majd mind a megyei, mind pedig az országos átlagot.

Június 21-én kezdtük a betakarítást őszi árpával. Az őszi árpa az 7 tonna per hektáros eredménnyel az szerintem az elmúlt időszak egyik legjobb termését produkálta. Elfogadható minőséggel is, tehát ilyen gondunk nem volt. A búzabetakarításnak az eredmény 6,4 tonna per hektár. Azt mondom, hogy az elmúlt öt év átlagához képest ez is több, a 2017-18-as évünkről kevesebb, viszont elfogadható és azt mondom, hogy átlagban jobb a minőség, mint egy normál évben.

- fogalmazott Csontos András, a Mezőgazdasági Szövetkezet Hort elnöke.

A bevétel szempontjából viszont egyelőre nem kecsegtető a helyzet. A vártnál jobb hozam miatt ugyanis a tavalyi évhez képest csökkentek az értékesítési árak.

Az árpának az ára az alig 40 forint fölötti, a búzának az ára is bőven 50 forint alá ment az előző év 58-59, akár 60 forintos árához képest is. Kereslet jelen pillanatban gyér, érdeklődés alig-alig van. Úgy gondolom, hogy ez annak tudható be, hogy az országosnál, tehát az aratás előtt beharangozott országos termésátlagtól látszik, hogy több lesz és ezt ugye a kereskedő ezt kihasználja.

- mondta Csontos András.

Már országszerte, így Horton is learatták a repcét is. Az aszályos időszakot leginkább ez a növény sínylette meg, így ebből a reméltnél kevesebbet tudtak betakarítani a gazdák. Az országos átlag 2,8 tonna volt, míg a hevesi településen ettől valamivel magasabb, 3,4 tonnás eredményt értek el.

HírTV