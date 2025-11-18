Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 18. Kedd Jenő napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Aranyvécék árnyékában: Von der Leyen 135 milliárd eurós biankó csekket íratna alá a tagállamokkal

2025. november 18., kedd 19:15 | Hír TV

A politika világában az időzítés mindennél fontosabb, ám Brüsszel mintha szándékosan figyelmen kívül hagyná a valóságot. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hívta fel a figyelmet arra a paradox helyzetre, hogy Ursula von der Leyen éppen akkor küldött levelet egy gigantikus, 135,7 milliárd eurós ukrajnai finanszírozási csomagról, amikor az ukrán "háborús maffia" korrupciós botrányai – az elhíresült "aranyvécékkel" – napvilágra kerültek.

  • Aranyvécék árnyékában: Von der Leyen 135 milliárd eurós biankó csekket íratna alá a tagállamokkal

Levél érkezett Brüsszelből, amely Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a választások és Magyarország jövője szempontjából sorsdöntő jelentőséggel bír. Az üzenet feladója Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a téma pedig Ukrajna finanszírozása – méghozzá olyan léptékben, amely minden eddigi elképzelést felülmúl.

A levél időzítése és tartalma a józan ész alapján súlyos kérdéseket vet fel az európai döntéshozatal racionalitásával kapcsolatban.

Orbán Balázs rámutat a helyzet abszurditására: a levél éppen akkor érkezett, amikor a nemzetközi sajtót és az internetet bejárták az ukrán "háborús maffia" botrányai. A "kötegszám előkerülő dollárok" és az "aranyvécék" képei nem csupán pletykák, hanem a rendszerszintű korrupció vizuális bizonyítékai.

Ennek ellenére Brüsszel nem a kontroll szigorítását, hanem a források drasztikus növelését követeli. A Bizottság elvárása szerint a tagállamoknak 135,7 milliárd eurónyi hozzájárulást kellene összeadniuk a következő évekre.

A legaggasztóbb részlet azonban a mechanizmus módja. A Bizottság "kellően rugalmas" kereteket akar, ami a politikai igazgató olvasatában egyet jelent a szabadon növelhető kerettel. Ez gyakorlatilag egy biankó csekk kiállítása egy olyan állam részére, amelynek finanszírozási igényei "bizonytalanok", korrupciós kockázatai viszont nagyon is biztosak.

Prioritások tévesztése: Háború vs. VersenyképességAz elemzés rávilágít a brüsszeli elit kettős mércéjére is. Ugyanez a vezetés, amely 135 milliárd eurót talál Ukrajna számára, az európai polgároknak és vállalkozásoknak folyamatosan azt magyarázza, miért nincs pénz.

  • Nincs pénz a versenyképesség javítására.
  • Nincs pénz az olcsó energiára.
  • Nincs pénz a cégek támogatására.

Helyette a "megoldás" a megszorítások, az adóemelések és a háborús gazdaságra való átállás. A józan gazdasági logika azt diktálná, hogy egy válságban lévő közösség (az EU) először a saját stabilitását erősítse meg, nem pedig külső, átláthatatlan konfliktusokba öntse a forrásait.

A hazai "szövetségesek" szerepe

Orbán Balázs figyelmeztet: a brüsszeli tervnek megvannak a hazai támogatói is. Azok a politikai szereplők, akik a "nyugati igazodás" jelszava alatt kritika nélkül hajtanák végre ezeket a követeléseket. Az ő programjuk – a logika mentén – szükségszerűen ugyanazt jelentené Magyarország számára is: adóemelést, a háború finanszírozásának átvállalását és a nemzeti érdek alárendelését.

A politikai igazgató üzenete egyértelmű: a magyar kormány nem fogja hagyni, hogy egy ellenőrizetlen, korrupciógyanús és értelmetlen háborús finanszírozás oltárán feláldozzák a magyar emberek jövőjét és gazdasági biztonságát.

További híreink

Teljesen megbolondult az időjárás? Mutatjuk, mire kell készülnie

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve

"A nőkkel nem lesz szerencséje" – Kitálalt az ország jósnője a megasztáros Ádám Attiláról

Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások

Ez a Sors hívása: 4 csillagjegy, akikkel az Univerzumnak nagy tervei vannak a következő időszakban

Orbán Viktor: Csípősen, mustárral + videó

Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz

A legjobb hat közé jutás a női kéziválogatott célja a világbajnokságon, amiről Fodor Csenge lemarad

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt – a vezérigazgató nagyinterjút adott

További híreink

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Szuverenitásvédelmi Hivatal: Mintegy 245 millió forintnak megfelelő dollárt kapott Amerikából a Telex

Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó
2
Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz
3
Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve
4
Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó
5
Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott
6
Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó
7
Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok
8
Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó
9
Brutális tarolást végzett a Claudia + videó
10
Szuverenitásvédelmi Hivatal: Mintegy 245 millió forintnak megfelelő dollárt kapott Amerikából a Telex

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!