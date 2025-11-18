Aranyvécék árnyékában: Von der Leyen 135 milliárd eurós biankó csekket íratna alá a tagállamokkal

Megosztás itt:

Levél érkezett Brüsszelből, amely Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a választások és Magyarország jövője szempontjából sorsdöntő jelentőséggel bír. Az üzenet feladója Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a téma pedig Ukrajna finanszírozása – méghozzá olyan léptékben, amely minden eddigi elképzelést felülmúl.

A levél időzítése és tartalma a józan ész alapján súlyos kérdéseket vet fel az európai döntéshozatal racionalitásával kapcsolatban.

Orbán Balázs rámutat a helyzet abszurditására: a levél éppen akkor érkezett, amikor a nemzetközi sajtót és az internetet bejárták az ukrán "háborús maffia" botrányai. A "kötegszám előkerülő dollárok" és az "aranyvécék" képei nem csupán pletykák, hanem a rendszerszintű korrupció vizuális bizonyítékai.

Ennek ellenére Brüsszel nem a kontroll szigorítását, hanem a források drasztikus növelését követeli. A Bizottság elvárása szerint a tagállamoknak 135,7 milliárd eurónyi hozzájárulást kellene összeadniuk a következő évekre.

A legaggasztóbb részlet azonban a mechanizmus módja. A Bizottság "kellően rugalmas" kereteket akar, ami a politikai igazgató olvasatában egyet jelent a szabadon növelhető kerettel. Ez gyakorlatilag egy biankó csekk kiállítása egy olyan állam részére, amelynek finanszírozási igényei "bizonytalanok", korrupciós kockázatai viszont nagyon is biztosak.

Prioritások tévesztése: Háború vs. VersenyképességAz elemzés rávilágít a brüsszeli elit kettős mércéjére is. Ugyanez a vezetés, amely 135 milliárd eurót talál Ukrajna számára, az európai polgároknak és vállalkozásoknak folyamatosan azt magyarázza, miért nincs pénz.

Nincs pénz a versenyképesség javítására.

Nincs pénz az olcsó energiára.

Nincs pénz a cégek támogatására.

Helyette a "megoldás" a megszorítások, az adóemelések és a háborús gazdaságra való átállás. A józan gazdasági logika azt diktálná, hogy egy válságban lévő közösség (az EU) először a saját stabilitását erősítse meg, nem pedig külső, átláthatatlan konfliktusokba öntse a forrásait.

A hazai "szövetségesek" szerepe

Orbán Balázs figyelmeztet: a brüsszeli tervnek megvannak a hazai támogatói is. Azok a politikai szereplők, akik a "nyugati igazodás" jelszava alatt kritika nélkül hajtanák végre ezeket a követeléseket. Az ő programjuk – a logika mentén – szükségszerűen ugyanazt jelentené Magyarország számára is: adóemelést, a háború finanszírozásának átvállalását és a nemzeti érdek alárendelését.

A politikai igazgató üzenete egyértelmű: a magyar kormány nem fogja hagyni, hogy egy ellenőrizetlen, korrupciógyanús és értelmetlen háborús finanszírozás oltárán feláldozzák a magyar emberek jövőjét és gazdasági biztonságát.