2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Aranyvasárnap is zsúfolásig teltek az üzletek

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 12:42, frissítve: vasárnap 12:57

Aranyvasárnap is megteltek az üzletek, sokan az utolsó napokra hagyták a vásárlást, az egyik fővárosi bevásárlóközpont műszaki boltjában van tudósítónk, Istenes Zsolt, szervusz, mi a slágertermék?

Minden második ember túlköltekezik karácsonykor, és minden negyedik hitelt vesz fel, hogy ajándékozhasson - hangzott el az M1 aktuális csatornán, a déli híradóban vasárnap. Az emberek átlagosan 56 ezer forintot költenek idén, ez 4-5 ezer forinttal több a tavalyinál. A kereskedők rekordbevételt várnak. Aranyvasárnap veszik meg a legtöbb fenyőfát is - közölték.

 

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