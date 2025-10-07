Keresés

Belföld

Aranyosi Péter továbbra sem kér bocsánatot a Patrióta riporterétől, akit megrángatott + videó

2025. október 07., kedd 15:00 | HírTV

A Tisza Párt humoristájának megnyilvánulása megerősítette, hogy a párton belül jelen van az agresszió - reagált a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője Aranyosi Péter hétvégi viselkedésére, amikor egy újságíró szembesítette őt korábbi kijelentésével.

  Aranyosi Péter továbbra sem kér bocsánatot a Patrióta riporterétől, akit megrángatott + videó

Agresszívan rángatta meg a Patrióta riporterét Aranyosi Péter hétvégén. Magyar Péter humoristája azt követően vált erőszakossá, hogy az újságíró szembesítette korábbi kijelentéseivel. Aranyosi Péternek nem ez az első botrányos megnyilvánulása. Májusban azzal vált hírhedté, hogy a Partizánnak adott interjúban dakotának és tetvesnek nevezte a cigány kisebbséget. Emiatt az MTVA megfosztotta Karinthy gyűrűjétől. 

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!

Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról

