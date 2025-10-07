Aranyosi Péter továbbra sem kér bocsánatot a Patrióta riporterétől, akit megrángatott + videó

Megosztás itt:

Agresszívan rángatta meg a Patrióta riporterét Aranyosi Péter hétvégén. Magyar Péter humoristája azt követően vált erőszakossá, hogy az újságíró szembesítette korábbi kijelentéseivel. Aranyosi Péternek nem ez az első botrányos megnyilvánulása. Májusban azzal vált hírhedté, hogy a Partizánnak adott interjúban dakotának és tetvesnek nevezte a cigány kisebbséget. Emiatt az MTVA megfosztotta Karinthy gyűrűjétől.