Aranyosi Péter sértegette a kisebbségeket, elvették a Karinthy-gyűrűjét + videó

Még májusban a partizánnak adott interjújában nevezte a cigány kisebbséget dakotának és tetvesnek Aranyosi Péter. A humoristáról az utóbbi hetekben több olyan felvétel is előkerült, amelyen a kisebbségeket sértegeti.

Még tavaly év végén ebben a Magyar Hangnak adott interjúban perui indiánnak bélyegezte a cigány kisebbséget, de volt olyan is, hogy a holokauszt túlélőivel viccelődött Hevesi Tamás podcastjében.

A stand-upos egy közleményt is kiadott, amelyben a HírTV-t is emlegette, hogy ő szívesen bejött volna egy műsorba magyarázkodni az események után. Ellenben korábban még a műsorvezetők fizetéséről is fennhangon beszélt.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI