Eddig és ne tovább – feljelentést tesz az újságíró, akire rárontott Aranyosi Péter + videó

Agresszívan rángatta meg a Patrióta youtuberét Aranyosi Péter még a hétvégén. Aki a történtek után bocsánatkérés helyett inkább magyarázkodásba kezdett. Magyar Péter házi humoristája szerint lökdösődése csak válaszreakció volt arra, hogy a riporter a lábára lépett. Majd cinikusan azt is hozzátette, hogy egyébként majd bepisilt .

Az újságíró elmondása szerint azonban a humorista azután vált erőszakossá, hogy korábbi kijelentéseivel szembesítette.

Magyar Péter humoristája és az őt védelmezők azt állították, hogy a riporter hosszú percekig faggatta Aranyosi Pétert. Azonban a Varga Ádám által közzétett teljes videó éppen ennek az ellenkezőjét bizonyítja.

Körülbelül 20 másodperc után Aranyosi úgy döntött, hogy nem kíván tovább válaszolni , akkor fogta, valamilyen furcsa indíttatásból vezérelve megmarkolta a fenekemet, majd odébb próbált lökni egy olyan elemi erővel, hogy azért vissza kellett tartani, hogy ne essek el. És ez teljesen szürreális magyarázatok láttak napvilágot, úgy Aranyositól, mint Pulaitól, mint Dévényi Istvántól, hogy én hosszasan faggattam őt, hosszasan kérdezgettem őt

– mondta el a HírTV-nek Varga Ádám.