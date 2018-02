Aranyat fialt a szemét Hódmezővásárhelyen az LMP társelnöke szerint

8:30 - PERON. VENDÉG: SALLAI RÓBERT BENEDEK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP FELMENTETTÉK BIZOTTSÁGI TISZTSÉGEIBÕL AZT A KALOCSAI KÉPVISELÕNÕT, AKI NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA AZ ELIOSRÓL SZÓLÓ HELYI OLAF-JELENTÉST. ANGELI GABRIELLÁNAK AZ EGYIK ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYBEN ELLÁTOTT MUNKAHELYÉT IS MEGSZÜNTETTÉK. OLCSÓBB ÉS JOBB LÁMPÁKAT KAPTAK AZOK A VÁROSOK, AHOL NEM TIBORCZ ISTVÁN CÉGE VOLT A BEFUTÓ - NÉPSZAVA. TRANSPARENCY INTERNATIONAL: BULGÁRIA UTÁN MAGYARORSZÁG A MÁSODIK LEGKORRUPTABB ORSZÁG AZ EU-BAN. A SZERVEZET KORRUPCIÓS LISTÁJA SZERINT MAGYARORSZÁG TAVALY 9 HELYET RONTOTT POZÍCIÓJÁN, JELENLEG A 66. HELYEN ÁLL. PAPÍRPÉNZUTÁNZATTAL DOBÁLTÁK MEG VONA GÁBORT CSÜTÖRTÖK ESTE PÁRTJÁNAK SZOMBATHELYI KAMPÁNYRENDEZVÉNYÉN. ÖMLIK A KÖZPÉNZ A KORMÁNYBARÁT ÜZLETEMBEREK MÉDIACÉGEIHEZ - 24.HU. A SCHMIDT MÁRIA-FÉLE FIGYELÕ 1,1 MRD FT-OS HIRDETÉSI BEVÉTELHEZ JUTOTT, MELYNEK 70%-A AZ ÁLLAMTÓL JÖTT. "FINOMHANGOLÁS" JÖHET A MÉDIAPIACON A VÁLASZTÁS UTÁN - HETI VÁLASZ. A LAP SZERINT A FIDESZ "KIÉNEKELNÉ A NÉMETEK KEZÉBÕL AZ RTL KLUBOT, ÉS AZ INDEX IS SOK VIZET ZAVAR". ORSZÁGOS SZTRÁJKRA KÉSZÜLNEK A VÁLASZTÁS ELÕTT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MENTÕDOLGOZÓK, HA NEM LESZ BÉRMEGÁLLAPODÁS. NÉMETH SZILÁRD SZERINT NINCS GOND A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁSSAL, CSAK TÚL SOKAN JÁRNAK ORVOSHOZ - MAGYAR NEMZET. SZÍJJÁRTÓ: ÁTVENNÉ AZ AUSZTRÁL MINTÁT AZ EMBERCSEMPÉSZET VISSZASZORÍTÁSÁRA A MAGYAR KORMÁNY. BEPERELTE AUSZTRIA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT A PAKSI BÕVÍTÉS MIATT. FELFEGYVEREZNÉ A TANÁROKAT AZ AMERIKAI ELNÖK, EZZEL VENNÉ ELEJÉT AZ ISKOLAI LÖVÖLDÖZÉSEKNEK. FELMÉRÉS: AZ AMERIKAIAK KÉTHARMADA TÁMOGATJA A FEGYVERTÖRVÉNYEK SZIGORÍTÁSÁT. EGY RENDÕRSÉGI SZERVEZET IS ELLENZI DONALD TRUMP JAVASLATÁT, AZ ISKOLAI SZEMÉLYZET FELFEGYVERZÉSÉT. AZ AMERIKAI VÁLASZTÁS OROSZ BEAVATKOZÁSÁT VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG VÁDAT EMELT DONALD TRUMP VOLT KAMPÁNYMENEDZSERE ÉS TANÁCSADÓJA ELLEN. A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ LEVÁLTÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE A ROMÁN IGAZSÁGÜGYI MINISZTER, AZ ÁLLAMFÕ AZONBAN VÉDELMÉBE VETTE. FICO "SOHA NEM AD ENGEDÉLYT" AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁRA. VOLT MINISZTERELNÖKÖKET ÉS KORMÁNYTAGOKAT IS FELELÕSSÉGRE VONNAK MINDEN IDÕK LEGNAGYOBB GÖRÖG KORRUPCIÓS BOTRÁNYA ÜGYÉBEN. A MENEKÜLTVÁLSÁG KEZELÉSÉHEZ ÉS A JOGÁLLAMI NORMÁK BETARTÁSÁHOZ KÖTNÉ ANGELA MERKEL AZ EU-S TÁMOGATÁSOKAT. AMNESTY INTERNATIONAL: 2017-BEN TOVÁBB ROMLOTT AZ EMBERI JOGOK HELYZETE A VILÁGBAN. A HOLLAND PARLAMENT ELISMERTE AZ ÖRMÉNY KISEBBSÉG ELLENI 1915-ÖS NÉPIRTÁST. EURÓPAI BÍRÓSÁG: LENGYELORSZÁG MEGSÉRTETTE A LEVEGÕMINÕSÉGRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOKAT. KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRCA: LENGYELORSZÁG KÖVETKEZETESEN TÖREKSZIK A LEVEGÕMINÕSÉG JAVÍTÁSÁRA. MEGBÍRSÁGOLTÁK A SZTÁLIN HALÁLA CÍMÛ FILMET A TILALOM ELLENÉRE BEMUTATÓ MOSZKVAI MOZIT. AZONNALI TÛZSZÜNETET KÖVETEL AZ ENSZ SZÍRIAI MEGBÍZOTTJA KELET-GÚTÁBAN, AMELYET NAPOK ÓTA LÕNEK A KORMÁNYERÕK. AZ AFRÍNI HADMÛVELET LEÁLLÍTÁSÁT KÖVETELTE ANKARÁTÓL A KURDBARÁT TÖRÖK PÁRT. HALÁLRA ÍTÉLTEK EGYIPTOMBAN 21 EMBERT TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATOS VÁDAK MIATT. LEMOND A SZEXBOTRÁNYBA KEVEREDETT BARNABY JOYCE AUSZTRÁL KORMÁNYFÕHELYETTES. KEREKESSZÉKES FÉRFIT GÁZOLT EL EGY TEREPJÁRÓ SZEGEDEN, SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT - RTL HÍRADÓ. EDDIG TISZTÁZATLAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT HALÁLRA GÁZOLTAK EGY GYALOGOST ÉRDEN, AZ UTAT LEZÁRTÁK. RENDEZVÉNYEK MIATT PÉNTEK DÉLUTÁN ÉS ESTE VÁLTOZIK TÖBB FÕVÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRAT MENETRENDJE. ÖSSZEVESZETT KÉT SZOMSZÉDJÁVAL, MAJD KÉSSEL A KEZÉBEN ÕRJÖNGÖTT AZ UTCÁN EGY FÉRFI A XV. KERÜLETBEN, ELFOGTÁK. ÚJRA KELLETT ÉLESZTENI EGY KÉPVISELÕT A SOPRONI KÖZGYÛLÉSEN - KISALFÖLD. ELHUNYT TAHI TÓTH LÁSZLÓ KOSSUTH- ÉS JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ. KILENC ÉV BÖRTÖNT KAPOTT AZ ORVOS, AKI ELKÁBÍTOTTA, MAJD LÚGGAL LEÖNTÖTTE VOLT BARÁTNÕJÉT.