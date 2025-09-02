Áramlopáson kapták Magyar Péteréket? Rendőrségi eljárás indult

Megosztás itt:

Szabálysértési eljárást indított a Karcagi Rendőrkapitányság az alapján a feljelentés alapján, amit Tiszafüred polgármestere tett néhány hete ismeretlen tettes ellen, a Tisza Párttal összefüggésben, áramlopás miatt.

Ujvári Imre Magyar Péterék tiszafüredi rendezvénye miatt fordult a hatósághoz, mert szerinte a szervezők egy nyilvános illemhelyről használtak áramot, amiért nem fizettek, valamint autóval hajtottak be egy természetvédelmi parkba, noha ez szigorúan tilos.

