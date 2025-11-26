Árad az Ipoly – így segít a Máltai Szeretetszolgálat

Tájékoztatásuk szerint az Ipoly áradása a part menti településeken több család házát veszélyezteti,
szerda estére hat családnak kellett elhagynia otthonát, öten rokonoknál, egy család a litkei vendégházban kapott szállást.
A Máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci munkatársai az önkormányzattal és a katasztrófavédelem szakembereivel szoros együttműködésben vesznek részt az átéren elhelyezkedő házakban élők megsegítésében,
továbbá a szervezet az Ipolytarnócon működő Jelenlét Pontot több család befogadására alkalmassá tette,
az árvíz miatt kiköltöztetett és máshol elszállásolt családokat pedig élelmiszerrel, ruházattal és mentális támogatással segíti.
A Jelenlét Pont a korábbi években is fogadott árvízkárosult családokat, a szervezet munkatársai a házak helyreállításában is segédkeztek - olvashtó a közleményben.
Fotó forrása: https://www.facebook.com/maltai.szeretetszolgalat