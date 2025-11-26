Árad az Ipoly – így segít a Máltai Szeretetszolgálat

Megosztás itt:

Tájékoztatásuk szerint az Ipoly áradása a part menti településeken több család házát veszélyezteti,

szerda estére hat családnak kellett elhagynia otthonát, öten rokonoknál, egy család a litkei vendégházban kapott szállást.

A Máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci munkatársai az önkormányzattal és a katasztrófavédelem szakembereivel szoros együttműködésben vesznek részt az átéren elhelyezkedő házakban élők megsegítésében,

továbbá a szervezet az Ipolytarnócon működő Jelenlét Pontot több család befogadására alkalmassá tette,

az árvíz miatt kiköltöztetett és máshol elszállásolt családokat pedig élelmiszerrel, ruházattal és mentális támogatással segíti.

A Jelenlét Pont a korábbi években is fogadott árvízkárosult családokat, a szervezet munkatársai a házak helyreállításában is segédkeztek - olvashtó a közleményben.

