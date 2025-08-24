Keresés

Belföld

Árad a brutalitás – félelmetes dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a tiszás megnyilvánulások kapcsán + videó

2025. augusztus 24., vasárnap 12:10 | HírTV
Kocsis Máté Magyar Péter Tisza Párt aggresszió

Magyar Péter és követői a legbrutálisabb jelzőket használják, amivel a halál kultúráját élesztgetik. Ezt a Fidesz frakcióvezetője nyilatkozta Híradónknak.

  • Árad a brutalitás – félelmetes dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a tiszás megnyilvánulások kapcsán + videó

Kocsis Máté arra reagált, hogy a kormánypárti szavazók brutális kivégzésére buzdító bejegyzés jelent meg a Tisza Párt egyik csoportjában. A Fidesz politikusa azt mondta, a tiszások uszítása a kormánypárti szavazók ellen megmutatja, hogy valójában közösségük agresszív, félelmet keltő csoport, amely leginkább Magyar Péter mintáját követi.

Folyamatos ellenséges hangnem

Magyar Péter szimpatizánsai rendszeresen tesznek sértő és agresszív megjegyzéseket kollégáinkra. Előfordult olyan is, hogy már a stábunk érkezésekor trágár szavakkal illették a HírTV riporterét.

Mi a f*sznak jöttök ide? Minek jöttök ide? (...) Oda valósiak vagytok, oda, ahova a krumpli, föld alá 

– nem ritkák az ilyen és hasonló megjegyzések, amikor stábunk megjelenik egy tiszás rendezvényen.

Magyar Péter testőrségétől sem áll távol, hogy erőszakosan lépjenek fel a pártelnöknek nem szimpatikus újságírókkal szemben.

Most már nem csak a sajtó munkatársait, de a kormánypárt szimpatizánsait fenyegetik. A Tisza párt egyik húszezres csoportjában, az egyik adminisztrátor osztott meg a bejegyzést, amelyben a kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítottak – szúrta ki a Magyar Nemzet. A bejegyzésben azt fejtegetik, hogy régebben milyen módszerekkel végeztek ki a diktátorokat.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnöke agressziót keltő mintát mutat, így nem meglepő, hogy egy közösség is ilyen stílusban lép fel. Kocsis Máté úgy összegzett: Magyar Péter rendszeresen azt hangoztatja, hogy a Tisza Párt feltétel nélkül tiszteletben tartja az emberi méltóságot, ennek ellenére a halál, a megalázás, a listázás, a kipécézés kultúráját honosították meg Magyarországon. 

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

