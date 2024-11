Április végéig minden szombaton gyülekezetek főznek egy tál ételt a Debrecenben élő hajléktalan embereknek + videó

Megosztás itt:

30 kiló sertéscomb volt az alapja a tarhonyás húsnak. Az üstökbe került még 45 kiló krumpli és 25 kiló tarhonya is. Debrecenben a Reménysugár Hajléktalanok Melegedője adja a helyszínt a főzéshez, az alapanyagot pedig a gyülekezetek biztosítják. A krízisidőszak első ételét szombaton, mint minden évben a Nagytemplomi Egyházközség munkatársai készítették.

Csaknem 20 éve a nagytemplomi gyülekezet indította el a szombati főzést, amelyhez egyre többen csatlakoztak. Az ökumené jegyében a református közösségek mellett a katolikusok és az ortodoxok is részt vesznek az akcióban.

Oláh István elnök-lelkipásztor Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség: "Ami nagyszerű dolog, hogy iskolák is beszálltak ebbe a kezdeményezésbe és ők is vállaltak egy-egy szombatot. Úgyhogy most már ott tartunk, hogy a nagytemplomi gyülekezet két szombatot vállal be egy-egy főzési ciklusban, ami ugye november első szombatján kezdődik és egészen április végéig tart."

A jótékonysági ételosztáson nem kérnek regisztrációt vagy bármilyen igazolást. Aki sorban áll, kap az ételből.