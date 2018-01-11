A Hír TV belföldi hírei

2018. január 11.,
csütörtök, Ágota napja

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Április 8-ára tűzte ki az országgyűlési választást az államfő

Április 8-ára tűzte ki az országgyűlési választást az államfő

A Jobbik is erre számított, a KDNP elégedett, a DK magabiztos, az MSZP pedig részvételre buzdít.

Legolvasottabb cikkek

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Börtönbe megy Geréb Ágnes

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Csökkent a Fidesz támogatottsága, erősödött a Jobbik

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Karácsony: Nekem könyörögnek a fideszesek

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Főpróba

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1300 menekültet már befogadtunk, csak eddig titkolták

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Hiába próbálják, nem hagyja magát megfélemlíteni a független jelölt

Bekamerázza kalauzait a MÁV-Start Zrt.

480 millióért reklámozza Kuna Tibor a MÁV-ot

A másfél hónapos kampány a MÁV tavalyi eredményeit propagálja.

A Virtuózok újévi koncertjén Vásáry Tamás lép fel a Zeneakadémia karmesteri pulpitusára

A diákokra is szájkosarat tettek a zeneművészeti egyetemen

A tanárok és a diákok is csak kancellári engedéllyel nyilatkozhatnak a médiának, áll az egyetemi polgároknak küldött körlevélben.

Az V. kerületi után most az I. kerületi ingatlanügyekre veti rá magát Juhász Péter

Nem adja meg magát az Együtt az MSZP-nek

Közös lista helyett koordinált indulást szeretnének.

Molnár Zsolt

A nemzetbiztonsági bizottságban hallgatnák meg Orbánt

A nemzetbiztonsági bizottságban hallgatná meg Orbán Viktort a testület szocialista elnöke a Soros-tervvel összefüggésben.

Gulyás Gergely a Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas rendezvényén beszél

Gulyás: Soros György be akar avatkozni a választásokba

A Fidesz készen áll az április 8-ára kitűzött országgyűlési választásra – mondta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Lehet, Trump mégsem tesz vallomást

Lehet, Trump mégsem tesz vallomást

Tavaly még azt mondta: száz százalék, hogy hajlandó eskü alatt vallomást tenni a különleges ügyésznek.

Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt védi a mentelmi jog

300 milliót kapott egy Simonkához köthető alapítvány

Újabb százmilliókhoz jut a fideszes Simonka György köre.

Megújul a NAV egyik székháza

Megújul a NAV egyik székháza

Csaknem 2,5 milliárd forintért újítják fel az adóhatóság újlipótvárosi irodaházát.

Milliárdokért bővítik a Skanzent

Milliárdokért bővítik a Skanzent

Négymilliárd forintból épül erdélyi tájegység a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban.

Családtagok üdvözlik egymást a viszontlátás alkalmából a Horgos–Röszke határ szerb oldalán kialakított ideiglenes menekülttáborban.

1300 menekültet már befogadtunk, csak eddig titkolták

Titokban fogadott be Magyarország 1300 menekültet a külügyi helyettes államtitkár szerint.

Rétvári Bence

Rétvári szerint minden rendben van az egészségügyben

Nem válaszolt érdemben Rétvári Bence az MSZP két országgyűlési képviselőjének írásbeli kérdésére.

Már több mint 360 dolgozója van a Paks II.-nek

Már több mint 360 dolgozója van a Paks II.-nek

Pedig szinte még egy kapavágás sem történt a bővítéssel összefüggésben.

Sztrájk jöhet, ha nem lesz béremelés az egészségügyben

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Néhány napon belül új bértáblát dolgoz ki a Független Egészségügyi Szakszervezet.

Kovács Zoltán szerint az NGO-kkal van gond

Kovács elszólta magát: milliárdokkal támogatja a kormány a Fidesz kampányát

Elismerte, 11 milliárd forintból újabb kampányba kezdhet a kormány, amit akár a Fidesz is összehangolhat a választási üzenetével.