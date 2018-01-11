A Hír TV belföldi hírei

ÁPRILIS 8-RA ÍRTA KI A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕVÁLASZTÁST.
KÖZÖS LISTÁT ÁLLÍT AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD, A NÉVSORT KARÁCSONY GERGELY MINISZTERELNÖK-JELÖLT VEZETI.
EGYEZTETETT AZ MSZP, A DK ÉS AZ EGYÜTT AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK KOORDINÁCIÓJÁRÓL, DE A PÁRBESZÉD NEM JELENT MEG.
JUHÁSZ PÉTER: AZ MSZP NEM HAJLANDÓ IGAZÁN KOORDINÁLNI, MERT A PÉNZ FONTOSABB NEKIK, VISZONT A DK NYITOTT A MEGÁLLAPODÁSRA.
A JOBBIK IS ERRE A DÁTUMRA SZÁMÍTOTT, A PÁRT AZ EGYÉNI KÖRZETEKRE ÖSSZPONTOSÍTJA ERÕIT A KAMPÁNYBAN.
LMP: AZÉRT HIRDETTE MEG AZ ÁLLAMFÕ A LEGKORÁBBRA A VÁLASZTÁST, MERT ÍGY RÖVIDEBB IDÕSZAKBAN KELL MAJD AZ ORSZÁG PROBLÉMÁIRÓL BESZÉLNI.
FIDESZ: SOROS BE AKAR AVATKOZNI A MAGYAR VÁLASZTÁSBA.
GULYÁS GERGELY: A 106 EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLT KÉSZEN ÁLL, SZEMÉLYÜKRÕL AZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNY JÖVÕ KEDDEN HOZZA MEG A FORMÁLIS DÖNTÉST.
A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK PARLAMENTI KÉPVISELÕINEK FELE INDUL MAJD EGYÉNIBEN.
HARRACH PÉTER, KDNP: AZ ELHÚZÓDÓ KAMPÁNY SENKINEK SEM LENNE JÓ.
DK: ÍGY LEGALÁBB HAMARABB BUKIK MEG AZ ORBÁN-KORMÁNY.
10 EGYÉNI VÁLASZTÓKÖRZETBEN TART FÓRUMOKAT A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGTALÁLJÁK AZ ADOTT FIDESZES JELÖLT LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI KIHÍVÓJÁT.
JANUÁR 16-ÁN KEZDI TÁRGYALNI A CIVILTÖRVÉNYT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG.
NEM NYILATKOZHATNAK A MÉDIÁNAK A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM OKTATÓI ÉS A HALLGATÓI AZ EGYETEMET ÉRINTÕ KÉRDÉSEKRÕ.
NEM SÜLLYED A PAKSI ERÕMÛ 2-ES BLOKKJA - RÓNAKY JÓZSEF ENERGIASZAKÉRTÕ SZERINT KAMPÁNYCÉLOKRA HASZNÁLJÁK A TÉMÁT.
NAPOKON BELÜL ÚJ BÉRTÁBLÁT DOLGOZ KI A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET, A JAVASLAT A 40 SZÁZALÉKOS BÉREMELÉSI KÖVETELÉST IS TARTALMAZZA.
EISENHAUERNÉ FÖRDÕS ANDREA, ALELNÖK, FESZ: HA NEM TELJESÜLNEK A SZAKSZERVEZET KÉRÉSEI, FEBRUÁR KÖZEPÉN SZTRÁJK KEZDÕDHET.
ROMÁN MINISZTERELNÖK: HA A SZÉKELYFÖLDI INTÉZMÉNYEKRE KITESZIK A SZÉKELY ZÁSZLÓT, AKKOR AZOK IS LÓGNI FOGNAK, AKIK KITETTÉK AZT.
RMDSZ ÜGYVEZETÕ: MIHAI TUDOSE MINISZTERELNÖK VONJA VISSZA A NYILATKOZATÁT, ÉS KÉRJEN BOCSÁNATOT.
TIMES OF MALTA: TITOKBAN FOGADOTT BE 1300 MENEKÜLTET MAGYARORSZÁG.
ALTUSZ KRISTÓF, KÜLÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR: AZ Õ BIZTONSÁGUK ÉRDEKÉBEN NEM HOZTÁK NYILVÁNOSSÁGRA A DÖNTÉST.
GUY VERHOFSTADT: ORBÁN VIKTOR RETORIKÁJA ELLENTÉTES AZ EU ALAPÉRTÉKEIVEL.
SZIJJÁRTÓ BERLINBEN: EURÓPA MEGERÕSÍTÉSÉHEZ EGYÜTT KELL MÛKÖDNIÜK A VISEGRÁDI ORSZÁGOKNAK ÉS NÉMETORSZÁGNAK.
KITART A SZIGORÚ ABORTUSZTÖRVÉNY MELLETT A LENGYEL PARLAMENT.
NAGY AKADÁLYOKAT KELL MÉG ELTAKARÍTANI AZ ÚTBÓL A NÉMET NAGYKOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKON - JELENTETTE KI ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR.
A NÉMETEK TÖBBSÉGE SZERINT MERKEL NEM TÖLTI KI NEGYEDIK CIKLUSÁT.
BRÜSSZEL EGYMILLIÁRD EURÓBÓL FEJLESZTENÉ AZ EURÓPAI SZUPERSZÁMÍTÓGÉP-KAPACITÁST.
4,5 MILLIÓ EURÓ ÉRTÉKÛ ÉKSZERT RABOLTAK EL FEGYVERESEK A PÁRIZSI RITZ LUXUSSZÁLLÓBÓL; AZ ÖT TÁMADÓ KÖZÜL HÁRMAT A HELYSZÍNEN ELFOGTAK.
A DÉL-KALIFORNIAI FÖLDCSUSZAMLÁSOKNAK MÁR 17 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, AZ ÓCEÁNPARTI SÁVBAN KÖTELEZÕ EVAKUÁLÁST RENDELTEK EL A HATÓSÁGOK.
A GÖRÖG HATÓSÁGOK LEFOGLALTAK EGY HAJÓT, AMELY ROBBANÓSZEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLATOS ANYAGOKAT SZÁLLÍTOTT LÍBIÁBA.
AZ IRÁNI ÁLLAMFÕ ELRENDELTE A MÚLT HÉTEN ÕRIZETBE VETT ÖSSZES DIÁK SZABADON ENGEDÉSÉT.
OLASZORSZÁGBAN ELSZENVEDETT ROSSZ BÁNÁSMÓD MIATT TETTEK PANASZT SZUDÁNI BEVÁNDORLÓK A DÉLNYUGAT-FRANCIAORSZÁGI PAU VÁROS ÜGYÉSZSÉGÉN.
HÁROM ÉVRE ÍTÉLTÉK AZT A FIATALT, AKI ELEVENEN FELGYÚJTOTT EGY SÜNT BUDAPESTEN.
ÁTSZAKÍTOTTA A SZALAGKORLÁTOT EGY KAMION AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, TATABÁNYA TÉRSÉGÉBEN, A BALESETBEN EGY EMBER, A KAMION SOFÕRJE SÉRÜLT MEG.
21 ÉVVEL EZELÕTTI GYILKOSSÁG MIATT EMELTEK VÁDAT KECSKEMÉTEN, A 40 ÉVES ROMÁN FÉRFIT DNS-MINTÁJA ALAPJÁN AZONOSÍTOTTÁK.
6 SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN TATÁNÁL, A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON; A BALESETBEN KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
GÉPKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT EGY VASÚTI SZERELVÉNY KÖRMENDEN, A GÉPKOCSIBAN UTAZÓ EGYIK EMBER MEGSÉRÜLT, KÓRHÁZBA VITTÉK.
JOGERÕSEN 9 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTTA AZ ÍTÉLÕTÁBLA AZT A HERCEGSZÁNTÓI FÉRFIT, AKI 2014 KARÁCSONYÁN BRUTÁLISAN MEGGYILKOLTA ÉDESANYJÁT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ KORA REGGEL JÁSZBERÉNY ÉS JÁSZFELSÕSZENTGYÖRGY KÖZÖTT, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.