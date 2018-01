Április 8-ára tűzte ki az országgyűlési választást az államfő

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5.50-TÕL, A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 - SZTRÁJKOLÓ KÖZTISZTVISELÕK - VENDÉG: BOROS PÉTERNÉ ELNÖK, MKKSZ. 6.40 - INGYENES JOGSI A JOBBIKTÓL - VENDÉG: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 7.40 - HORTI: KANADAI ELISMERÉS - VENDÉG: SZUPER LEVENTE VOLT VÁLOGATOTT JÉGKORONGOZÓ. 8.30 - A PERONON: HADHÁZY ÁKOS AZ LMP TÁRSELNÖKE. ÁPRILIS 8-RA ÍRTA KI A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕVÁLASZTÁST. KÖZÖS LISTÁT ÁLLÍT AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD, A NÉVSORT KARÁCSONY GERGELY MINISZTERELNÖK-JELÖLT VEZETI. EGYEZTETETT AZ MSZP, A DK ÉS AZ EGYÜTT AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK KOORDINÁCIÓJÁRÓL, DE A PÁRBESZÉD NEM JELENT MEG. JUHÁSZ PÉTER: AZ MSZP NEM HAJLANDÓ IGAZÁN KOORDINÁLNI, MERT A PÉNZ FONTOSABB NEKIK, VISZONT A DK NYITOTT A MEGÁLLAPODÁSRA. BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, MSZP: SZERETNÉM, HA JUHÁSZ BEFEJEZNÉ, AMIT CSINÁL, ÉS A VÁLASZTÁSOKRA KONCENTRÁLNA ATV.HU. A JOBBIK IS ERRE A DÁTUMRA SZÁMÍTOTT, A PÁRT AZ EGYÉNI KÖRZETEKRE ÖSSZPONTOSÍTJA ERÕIT A KAMPÁNYBAN. LMP: AZÉRT HIRDETTE MEG AZ ÁLLAMFÕ A LEGKORÁBBRA A VÁLASZTÁST, MERT ÍGY RÖVIDEBB IDÕSZAKBAN KELL MAJD AZ ORSZÁG PROBLÉMÁIRÓL BESZÉLNI. FIDESZ: SOROS BE AKAR AVATKOZNI A MAGYAR VÁLASZTÁSBA. GULYÁS GERGELY: A 106 EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLT KÉSZEN ÁLL, SZEMÉLYÜKRÕL AZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNY JÖVÕ KEDDEN HOZZA MEG A FORMÁLIS DÖNTÉST. A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK PARLAMENTI KÉPVISELÕINEK FELE INDUL MAJD EGYÉNIBEN. HARRACH PÉTER, KDNP: AZ ELHÚZÓDÓ KAMPÁNY SENKINEK SEM LENNE JÓ. DK: ÍGY LEGALÁBB HAMARABB BUKIK MEG AZ ORBÁN-KORMÁNY. 10 EGYÉNI VÁLASZTÓKÖRZETBEN TART FÓRUMOKAT A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGTALÁLJÁK AZ ADOTT FIDESZES JELÖLT LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI KIHÍVÓJÁT. ÁSZ: A PÁRBESZÉD, AZ LMP ÉS AZ MSZP IS TILTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁST FOGADOTT EL. JANUÁR 16-ÁN KEZDI TÁRGYALNI A CIVILTÖRVÉNYT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. NEM NYILATKOZHATNAK A MÉDIÁNAK A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM OKTATÓI ÉS A HALLGATÓI AZ EGYETEMET ÉRINTÕ KÉRDÉSEKRÕ. AZ IRÁNYTÛ INTÉZET FELMÉRÉSE SZERINT A MEGKÉRDEZETTEK 38 SZÁZALÉKA ATTÓL TART, HOGY OROSZORSZÁG BEAVATKOZIK A MAGYAR VÁLASZTÁSBA. MIHAI TUDOSE ROMÁN MINISZTERELNÖK SZERINT NEM KELL TÚL NAGY JELENTÕSÉGET TULAJDONÍTANI A MAGYAR AUTONÓMIATÖREKVÉSEKNEK. MIHAI TUDOSE: HA A SZÉKELYFÖLDI INTÉZMÉNYEKRE KITESZIK A SZÉKELY ZÁSZLÓT, AKKOR AZOK IS LEBEGENI FOGNAK, AKIK KITETTÉK AZT. TIMES OF MALTA: TITOKBAN FOGADOTT BE 1300 MENEKÜLTET MAGYARORSZÁG. ALTUSZ KRISTÓF, KÜLÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR: AZ Õ BIZTONSÁGUK ÉRDEKÉBEN NEM HOZTÁK NYILVÁNOSSÁGRA A DÖNTÉST. GUY VERHOFSTADT: ORBÁN VIKTOR RETORIKÁJA ELLENTÉTES AZ EU ALAPÉRTÉKEIVEL. SZIJJÁRTÓ BERLINBEN: EURÓPA MEGERÕSÍTÉSÉHEZ EGYÜTT KELL MÛKÖDNIÜK A VISEGRÁDI ORSZÁGOKNAK ÉS NÉMETORSZÁGNAK. KITART A SZIGORÚ ABORTUSZTÖRVÉNY MELLETT A LENGYEL PARLAMENT. NAGY AKADÁLYOKAT KELL MÉG ELTAKARÍTANI AZ ÚTBÓL A NÉMET NAGYKOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKON - JELENTETTE KI ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. A NÉMETEK TÖBBSÉGE SZERINT MERKEL NEM TÖLTI KI NEGYEDIK CIKLUSÁT. BRÜSSZEL EGYMILLIÁRD EURÓBÓL FEJLESZTENÉ AZ EURÓPAI SZUPERSZÁMÍTÓGÉP-KAPACITÁST. 4,5 MILLIÓ EURÓ ÉRTÉKÛ ÉKSZERT RABOLTAK EL FEGYVERESEK A PÁRIZSI RITZ LUXUSSZÁLLÓBÓL; AZ ÖT TÁMADÓ KÖZÜL HÁRMAT A HELYSZÍNEN ELFOGTAK. A DÉL-KALIFORNIAI FÖLDCSUSZAMLÁSOKNAK MÁR 17 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, AZ ÓCEÁNPARTI SÁVBAN KÖTELEZÕ EVAKUÁLÁST RENDELTEK EL A HATÓSÁGOK. A GÖRÖG HATÓSÁGOK LEFOGLALTAK EGY HAJÓT, AMELY ROBBANÓSZEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLATOS ANYAGOKAT SZÁLLÍTOTT LÍBIÁBA. IZRAELI KATONÁKKAL CSAPTAK ÖSSZE PALESZTIN TÜNTETÕK, KETTEN MEGHALTAK. AZ IRÁNI ÁLLAMFÕ ELRENDELTE A MÚLT HÉTEN ÕRIZETBE VETT ÖSSZES DIÁK SZABADON ENGEDÉSÉT. OLASZORSZÁGBAN ELSZENVEDETT ROSSZ BÁNÁSMÓD MIATT TETTEK PANASZT SZUDÁNI BEVÁNDORLÓK A DÉLNYUGAT-FRANCIAORSZÁGI PAU VÁROS ÜGYÉSZSÉGÉN. MÁR TÖBB MINT 500 TÜNTETÕT VETTEK ÕRIZETBE TUNÉZIÁBAN, AHOL HARMADIK NAPJA TARTANAK A ZAVARGÁSOK. A II. KERÜLETBEN A SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR ÉS A GYERGYÓ UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN, ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY SZIRÉNÁZÓ MENTÕAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ. HÁROM ÉVRE ÍTÉLTÉK AZT A FIATALT, AKI ELEVENEN FELGYÚJTOTT EGY SÜNT BUDAPESTEN. ÁTSZAKÍTOTTA A SZALAGKORLÁTOT EGY KAMION AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, TATABÁNYA TÉRSÉGÉBEN, A BALESETBEN EGY EMBER, A KAMION SOFÕRJE SÉRÜLT MEG. 21 ÉVVEL EZELÕTTI GYILKOSSÁG MIATT EMELTEK VÁDAT KECSKEMÉTEN, A 40 ÉVES ROMÁN FÉRFIT DNS-MINTÁJA ALAPJÁN AZONOSÍTOTTÁK. HÁROM SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, A GYÕR FELÉ VEZETÕ OLDALON, TATABÁNYÁNÁL, AHOL EGY EMBER MEGSÉRÜLT. GÉPKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT EGY VASÚTI SZERELVÉNY KÖRMENDEN, A GÉPKOCSIBAN UTAZÓ EGYIK EMBER MEGSÉRÜLT, KÓRHÁZBA VITTÉK. JOGERÕSEN 9 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTTA AZ ÍTÉLÕTÁBLA AZT A HERCEGSZÁNTÓI FÉRFIT, AKI 2014 KARÁCSONYÁN BRUTÁLISAN MEGGYILKOLTA ÉDESANYJÁT.