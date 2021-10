Apja előtt is titkolta betegségét Kandech Evelyne

Megosztás itt:

Megdöbbentette a teljes hazai zenészvilágot és a rajongókat Kandech Evelyne halála. A borzalmas hírről először az énekesnő pályatársa, Torres Dani, majd pár perccel később Tóth Vera tájékoztatta a nyilvánosságot. A 37 évesen, súlyos betegségben elhunyt Evelyne magánéletét tragédiák sorozata kísérte, de még a karrierje sem sikerült olyan fényesre, mint amilyet sokak szerint megérdemelt volna. Mivel az éneklés nem biztosított számára megfelelő megélhetést, kénytelen volt pincérnőként is dolgozni.

Csak a közeli barátai tudták, hogy súlyos beteg. Az elmúlt két hétben jobban lett és a kedélyállapota is kezdett helyreállni. A környezetétől úgy tudjuk, reménykedett a gyógyulásban, ám aztán hirtelen elárasztotta szervezetét egy rettegett kór. Szombaton feladta a küzdelmet.

ANYUKÁJA EGYEDÜL NEVELTE

A bájos lány igazi szerelemgyermekként látta meg a napvilágot. Ahmed Brahim Kandeh, a Sierra Leone-i édesapja egy nemzetközi program keretében tanulhatott közgazdaságot Magyarországon. Így ismerkedett meg egy fiatal lánnyal. Azt tervezték, hogy együtt élik le az életüket, de a politika közbeszólt. A férfi országában háború dúlt, Ahmedet pedig hazarendelték katonának. A parancsnak engedelmeskedve hazája rendelkezésére állt, így egy hónappal lánya születése előtt repülőre ült, és soha többé nem tért vissza Magyarországra. Még írt néhány levelet a lányának, ám Evelyne-nel csak egy televíziós műsor keretében, az énekesnő felnőtt korában találkozott személyesen, amikor a stáb kiutaztatta a Megasztár felfedezettjét.

„AZ ORVOSOK TANÁCSTALANUL ÁLLNAK”

Evelyne egész életében arra vágyott, hogy idilli kapcsolata legyen az édesapjával, ám ez nem valósulhatott meg. Egykeként nőtt fel, holott Afrikában több féltestvére is volt. 2015-ben az édesanyját is elveszítette, amit élete végéig sem sikerült feldolgoznia. Igyekezett végig a súlyos beteg asszony mellett állni, pedig már akkoriban is sejteni lehetett, hogy az ő egészsége sem tökéletes. Hét évvel ezelőtt egy rejtélyes kór támadta meg. Akkor így üzent a barátainak a kórházi ágyáról:

„Az orvosok tanácstalanul állnak, és annyit mondanak, hogy feladtam nekik a leckét. (…) Valami hasi cucc és kib*szott kellemetlen.”

AHMED ZOKOGVA: „MI VOLT A BAJA?”

Hogy Evelyne még mindig súlyos betegségben szenved, arról csak a legszűkebb baráti körében beszélt. A szervezete szombaton adta fel a küzdelmet. A Bors elérte az énekesnő egykor rendőrfőnökként dolgozó édesapját, aki munkatársunktól értesült lánya haláláról.

Ahmeddel rokonokon keresztül sikerült felvennünk a kapcsolatot. Kénytelenek leírni a kegyetlen igazságot:

– Sajnáljuk, Evelyne meghalt!

– Ó, Istenem! – reagált a férfi, majd megkérdezte, tudunk-e még valamit a lányáról.

– Súlyos betegségben szenvedett! – folytattuk.

Mint kiderült, apa és lánya ugyan az internet segítségével tartották a kapcsolatot, de Evelyne nem mesélt Ahmednek az állapotáról.

– Néhány hete beszéltünk utoljára – írta az apa angolul, majd beszédhívásban folytattuk a kommunikációt. Ahmed Bharim Kandeh hirtelen magyar nyelvre váltott.

– Mi volt a baja? Mi volt a baja? Ez szörnyű – kérdezgette enyhe akcentussal, majd kitört belőle a zokogás.

A férfi sajnálja, hogy már nem lesz lehetősége bepótolni a kimaradt lányával töltött éveket. Szerette volna még jó néhányszor megölelni őt, de tudja, hogy ez már lehetetlen. Kérdés, hogy Magyarországra tud-e utazni Evelyne temetésére, ám az országa anyagi helyzetének ismeretében feltételezhető, hogy nem.

[

EVELYNE SOSEM HALLOTT DALA

Nádas György közel 20 évvel ezelőtt közös dalt készített a Megasztár felfedezettjével, ami eddig egy fiók mélyén lapult. – Még ha csak egy másodpercre is, megfogtam a kezét, mert éreztem az elesettségét. Sok mindenhez értett volna, ha valaki igazán felkarolja, és az ékszert látja benne. Ezt a közös dalt Végvári Ádám stúdiójában vettük föl, még szegény Csepregi Gyula fújja a szaxofon szólót, aki szintén évek óta nincs köztünk. Egy igazi műhelymunka volt. Mindennek már majdnem húsz éve, és hogy miért nem került eddig nyilvánossága ez a dal? Talán azért, mert ennek most volt feladata – mondta a Nádas, aki a borsonline.hu rendelkezésére bocsátotta a felvételt.

Borsonline

Kép: Borsonline