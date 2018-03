ÖSSZESEN 378 622 MAGYARORSZÁGI LAKCÍMMEL NEM RENDELKEZÕ VÁLASZTÓPOLGÁR REGISZTRÁLT A VÁLASZTÁSRA. KÉT TELEPÜLÉSEN RENDEZNEK MA IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. GELLÉNHÁZÁN POLGÁRMESTERT, ÉRPATAKON PEDIG TELEPÜLÉSVEZETÕT ÉS KÉPVISELÕ-TESTÜLETET IS VÁLASZTANAK. AZ LMP KÉPVISELÕ-JELÖLTJE IS A JOBBIKOS KIS ATTILÁT TÁMOGATJA A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VÁLASZTÓKERÜLETBEN. A MOMENTUM VISSZALÉPETT A CSEPELI KÖRZETBEN AZ EGYÜTT POLITIKUSA, SZABÓ SZABOLCS JAVÁRA. ELKÜLDI PROGRAMJÁT AZ MSZP-PÁRBESZÉD MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE A DK-NAK ÉS AZ LMP-NEK. APAHÓNAPOKAT VEZETNE BE AZ EGYÜTT A GYERMEKVÁLLALÁS UTÁNI IDÕSZAKRA AZÉRT, HOGY A NÕK KEVESEBB IDÕRE ESSENEK KI A MUNKÁBÓL. BÁR A KORMÁNYFÕ ÍGÉRTE, MÉGSEM MINDEN CSALÁD KAPJA MEG A 12 EZER FORINTOS GÁZÁRCSÖKKENTÉST. GYURCSÁNY FERENC: HA VALAKINEK ELÉGTÉTEL KELL VENNI, AZ A MAGYAR NÉP. KÉZBEN CIPELIK A BETEGEKET A JÁNOS KÓRHÁZBAN, MERT ROSSZ A LIFT ATV. AZ ELMÚLT NEGYED ÉVSZÁZAD ALATT MEGDUPLÁZÓDOTT IDEHAZA A ROMA NÉPESSÉG HVG. SZIKSZAI RÉMUSZ: VAGY HÜLYE, VAGY A VÁLASZTÓIT NÉZI HÜLYÉNEK AZ A POLITIKUS, AKI BÉCSRÕL MEGPRÓBÁLJA ELHITETNI, HOGY ÉLHETETLEN NAGYVÁROS. IRÁNYTÛ: FEJ-FEJ MELLETT ÁLL A JOBBIK ÉS A KORMÁNYPÁRTOK JELÖLTJE SOMOGY MEGYE 3. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. A SZAVAZATOK 40-40%-ÁT KAPNÁ STEINMETZ ÁDÁM ÉS A FIDESZ SZÍNEIBEN INDULÓ MÓRING JÓZSEF ATTILA IS MARCALIBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. ÓBUDÁN HOZNA LÉTRE ÚJ BULINEGYEDET TIBORCZ ISTVÁN EGYKORI ÜZLETTÁRSA, ERDEI BÁLINT. SZÁZEZREK TÜNTETTEK ORSZÁGSZERTE A FEGYVERTARTÁS SZIGORÍTÁSÁÉRT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. SIKERÜLT FELLÕNIE MAGÁT A FÖLD LAPOSSÁGÁT BIZONYÍTANI KÍVÁNÓ AMERIKAI RAKÉTAEMBERNEK. 1 ÓRÁRA ELSÖTÉTÜLTEK A VILÁG NAGYVÁROSAINAK LÁTVÁNYOSSÁGAI A FÖLD ÓRÁJÁN. A NEMZETKÖZI AKCIÓ CÉLJA, HOGY FELHÍVJA A FIGYELMET A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉSRE. ÁLLANDÓ VÁMMENTESSÉGET AKARNAK AZ EU ÁLLAM ÉS KORMÁNYFÕI AMERIKÁTÓL. ERÕSEN KORLÁTOZTA A TRANSZNEMÛEK SZOLGÁLATÁT A HADSEREGBEN AZ AMERIKAI ELNÖK. ÕRIZETBE VETTEK 25 ANGOL FUTBALLSZURKOLÓT AMSZTERDAMBAN, AKIK ÖSSZETÛZÉSBE KEVEREDTEK A RENDÕRSÉGGEL. GÖRÖGORSZÁGBAN LETARTÓZTATTAK 3 EMBERCSEMPÉSZT, AKIK 21 MENEKÜLTET TARTOTTAK TÚSZUL. POKOLGÉP ROBBANT AZ ÚTON HALADÓ JÁRMÛVEK MELLETT AZ EGYIPTOMI ALEXANDRIÁBAN, KÉT EMBER MEGHALT. 7000 EMBERT EVAKUÁLNAK KELET-GÚTAI TELEPÜLÉSEKRÕL, EBBEN ÁLLAPODTAK MEG A SZÍRIAI HATÓSÁGOK ÉS EGY ISZLAMISTA CSOPORT. IZRAELI REPÜLÕGÉPEK EGY HAMÁSZ LÉTESÍTMÉNYT BOMBÁZTAK A GÁZAI ÖVEZETBEN EGY HATÁRSÉRTÉSRE VÁLASZOLVA. TIZENÖT FÉRFI HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEXIKÓBAN EGY ÚTSZÉLEN HAGYOTT KISTEHERAUTÓ PLATÓJÁN. TÖBBEN MEGHALTAK RIO DE JANEIRÓBAN A RENDÕRSÉGGEL KIALAKULT LÖVÖLDÖZÉSBEN. 70 ÉV ÓTA ELÕSZÖR REPÜLHETETT ÁT IZRAELI UTASSZÁLLÍTÓ GÉP SZAÚD-ARÁBIA LÉGTERÉN. NEKIÜTKÖZÖTT AZ ÚT SZÉLÉN ÁLLÓ KISTEHERGÉPJÁRMÛNEK TISZAKÉCSKE-TISZABÖG TERÜLETÉN EGY SZEMÉLYGÉPJÁRMÛ, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. MUNKAGÉP VÁGOTT ÁT EGY GÁZVEZETÉKET BUDAKESZIN, A ZICHY PÉTER UTCÁBAN, A KÖRNYEZÕ UTCÁKBAN LAKÓKNAK EL KELLETT HAGYNI AZ OTTHONAIKAT. TÖBB FEGYVERT FOGLALTAK LE A RENDÕRÖK KÉT SZENTEGÁTI HÁZBAN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG. VONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ DEBRECEN KÜLTERÜLETÉN, AZ AUTÓ SOFÕRJE ÉS A VONAT HÁROM UTASA MEGSÉRÜLT. HALÁLRA GÁZOLT EGY CSONGRÁD FELÉ HALADÓ VONAT EGY KÖZÉPKORÓ FÉRFIT KISKUNFÉLEGYHÁZÁN.