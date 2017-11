Apa-fia harc teheti tönkre a Herbáriát

Családi viszály miatt az ellehetetlenülés határára jutott a magyar gazdaság egyik legtradicionálisabb vállalata, a Herbária Zrt. – értesült a Hír TV Célpont című műsora. A gyógynövényekkel és kozmetikumokkal foglalkozó milliárdos árbevételű családi vállalkozás rengeteg füvesember megélhetését is biztosítja. Információink szerint piacát és a beszállítói hálózatát is elveszítheti az eldurvult családi konfliktus miatt.

Biztonsági őrök jelentek meg a Herbária Zrt. Csata utcai székházában január első péntekén egy közgyűlést követően. Néhány napra rá egy másik biztonsági cég is beköltözött a céghez, ahol azóta is farkasszemet néznek. A neves, gyógynövényekből készült élelmiszerekkel és kozmetikumokkal foglalkozó cég munkatársai ezekben a napokban meglepetten szemlélték, ahogy két tulajdonosuk, Soproni Tamás és Márton fia biztonsági cégek segítségével háborúzik a cégért. A heves fellépésre semmi esetre sem a cég eredményei adtak okot: 2016-ban majdnem négymilliárd forint árbevétel mellett csaknem száznegyvenmillió forint üzemi nyereséget produkált a cég, amely ma az egyetlen, amely az ÁFÉSZ-korszak után alakult magánvállalkozássá, s amely ma is sikeresen működik. Figyelmesen olvasva a cégjegyzéket, baljós adatok tűnnek elő: a cég részvényei végrehajtás alatt állnak. A végrehajtási eljárást Soproni Tamás kezdeményezte.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ha a tulajdonosok így folytatják, már nem sokáig tart a Herbária sikerszériája. Kevesen ismerik a családi konfliktust, amely odáig vezetett, hogy mára a cég működése a tét. A több évre nyúló családi viszály annyira elmérgesedett, hogy a családtagok akár a cég kárára is védik a pozícióikat. Családon belüli elszámolási viták, vádaskodások vetik árnyékukat a cég mindennapjaira. Mindkét fél azzal vádolja a másikat, hogy pénzeket csatornáztak ki a Herbáriából saját maguknak vagy cégeiknek. Kölcsönös, hűtlen kezelés és sikkasztás miatti büntetőfeljelentések, végrehajtási eljárások és polgári peres eljárások tucatjai zajlanak a Herbária és tulajdonosai körül. Soproni Tamás és fia, Soproni Márton ma már csak bíróságon és ügyvédek útján kommunikál.

Az apa és a fia a cég irányításáért folytat rendkívül költséges sakkjátszmához hasonlító jogi küzdelmet, melynek során kölcsönösen blokkolják egymás és immár a Herbária gazdasági cselekvőképességét, ezzel pedig a cég piaci működését is korlátozzák. A feljelentésekkel, átszervezésekkel tarkított jogi csatározások eredményeképp a Herbária szétesni látszik.

Bár ez nem mindennapos, nem is példa nélküli. A VW és a Porsche családok viszálya 2009-2010 körül a világ akkor legértékesebb cégének számító VW-konszernnek okozott komoly károkat. A Herbária esetében immár látható jelei is vannak a konfliktusnak: a védjegyek és az egyik kereskedelmi leánycég kiszervezésre került a Herbária Zrt.-ből, a cégiratok szerint Soproni Márton vezetése alatt. A termelés még zajlik, de az értékesítésben kaotikus állapotok alakulnak ki.

A franchise-üzleteket üzemeltető vállalkozók ellátási problémákról panaszkodnak. A piacon a Herbária a szokottnál olcsóbban és nagy lendülettel értékesíti a franchise-jogokat. A működést bonyolítja, hogy a családi viszály miatt a meglévő raktárkészlet jogi státusza kérdőjeles. Megkeresésünkre a cég úgy nyilatkozott, nincsenek operatív nehézségeik.

Jelen pillanatban az sem világos, pontosan ki fog leszerződni a termelőkkel a jövő évi termésre. Márpedig ez utóbbi kulcskérdés: a cég legfontosabb értékei közé tartozik a jól felépített alapanyag-beszállítói kör, s ha a cég nem szerződik le velük, helyét pillanatok alatt átveszik a versenytársak. Ez pedig megpecsételné a cég sorsát.

A Célpont úgy tudja, hogy a cég körüli viharokat érzékelte a Herbária bankja is, amely csökkentette a cég hitelkeretét és „problémás ügykezelésre” váltott, ennek következtében a Herbária Zrt. finanszírozót váltott. A cég a bankváltást megerősítette, állításuk szerint az új bankjuk minden korábbinál nagyobb likviditást biztosít a cégnek. Felmerül a kérdés, hogy a cég jogi vitákkal terhelt vagyonelemei közül mit fogadott el a bank a megnövelt hitel fedezetéül, és miért szükséges nagyobb hitel a likviditáshoz? Kerestük a finanszírozó bankot, de nem kaptunk választ.

Minden bizonnyal nincs a fedezetek sorában a Herbária számos védjegye, amely idén júliusban Soproni Márton gyermekeinek a nevére került. A Herbária Zrt. tájékoztatása szerint könyvvizsgálói értékbecslés alapján, ellenérték fejében kerültek a gyermekekhez a védjegyek. A cég közlése szerint a Herbária 15 évig kizárólagosan használhatja az egyik legértékesebb immár exvagyonelemét. Kérdésünkre, hogy miért kellett kivinni a cégből a védjegyeket, nem válaszoltak.

Kerestük a vitázó feleket és a Herbária Zrt. menedzsmentjét is. Soproni Tamás értesüléseinket nem kívánta kommentálni. Mindössze annyit mondott, hogy minden erejével a cég megmentésén fáradozik. Nem zárta ki, hogy a Herbária menedzsmentjének tevékenységének lehetnek büntetőjogi következményei. Beszélgetésünk egyéb részleteinek nyilvánosságra hozásához nem járult hozzá. Soproni Mártont és a Herbáriát arról kérdeztük, tervezik-e a Herbária eladását. Erre a kérdésünkre egyértelmű nem volt a válasz.