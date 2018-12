„Antall József emlékét kötelességünk újra és újra feleleveníteni”

Antall József nyomott hagyott a magyar történelemben azzal, hogy a rendszerváltozás idején határozott kézzel vezényelte az országot egy lehetetlen állapotból a lehetségesbe; egy torz korszakból az igazabb útra – méltatta a ma 25 éve elhunyt miniszterelnököt Boross Péter az eseményen, aki szerint Antall József személyében olyan szemléletbeli változásokat hozott a közgondolkodásba, amit erkölcsi kötelesség újra és újra feleleveníteni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Nem csak szellem kell valamely kor kontúrjainak kiépítéséhez, hanem mérhetetlen odaadás és elkötelezettség is. Antall József tudta, hogy a sors milyen ügyek intézésére szólította őt. És ennek akkor is eleget tett, amikor mások, hasonló kór hordozói talán otthon pihentek volna, vagy önmagukat sajnálják, netán sajnáltatták. Nem, ő ugyanúgy ellátta a miniszterelnöki feladatokat amikor bent volt, és akkor is, amikor a kölni kórházi ágyon feküdt” – emelte ki Boross Péter korábbi miniszterelnök.