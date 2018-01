Annyira nem tűnik félelmetesnek a Soros-alapítvány vidéki civilprogramja

Környezetvédelem, szociális ellátás, kulturális és közösségi programok – ilyen projektek támogatására írt ki pályázatot Soros György alapítványa, pontosabban annak két partnerszervezete, akik egyébként a kormánytól is kapnak támogatást. A kormány azzal vádolja őket, hogy illegális bevándorlók betelepítését szerveznék meg, és fideszes önkormányzatok hamarosan gyűlést tartanak a támogatási program miatt, a „településekre leselkedő veszély elhárítására”.

„Bevándorlást szervező irodákról”, „Soros-kampányközpontokról” beszélt a Fidesz, miután kiderült, hogy a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványa (OSI) új pályázati programot indított Magyarországon. Ennek keretében vidéki városokban és községekben támogatnák civil szervezetek programjait, összesen 130 millió forintot osztanak szét.

Decemberben ki is írták a pályázatokat, és már be is érkeztek az első pályázatok – bevándorlásról vagy politikáról egyik kiírásban sem esik szó, ennek ellenére Pécsett az önkormányzat határozatban üzent az ottani pályázatot lebonyolító Emberség Erejével Alapítványnak. A kampány idén sem áll le: januárra a Megyei Jogú Városok Szövetsége Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere vezetésével gyűlésre hívta össze az önkormányzatokat az állítólagos veszély elhárítására.

A fenyegető veszély

Az erről szóló sajtótájékoztatón Szita Károly egyenesen „a településeikre leselkedő veszélyekről” beszélt, azt állította, hogy a támogatási program arról szól, hogy olyan „irodák” nyíljanak, amelyekkel illegális bevándorlók telepíthetők be. Hogy ez szerinte hogyan lenne lehetséges, arról nem beszélt – ilyesmi értelemszerűen csak illegális eszközökkel lenne lehetséges, az embercsempészés bűncselekményének megvalósításával.

A pályázati dokumentumokban valójában még irodák nyitásáról, ingatlanok megvételéről, kibérléséről sem esik szó. Ehelyett annyi történt, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány megállapodott két civil szervezettel, a pécsi Emberség Ereje Alapítvánnyal és a debreceni Alternatív Közösségek Egyesületével: az OSI-től kapott pénzt ezek a szervezetek osztják majd tovább más civil szervezeteknek, ők bírálják el a beérkezett pályázatokat, sőt, a pályázati kiírást is ők fogalmazzák meg.

A kiírásokat decemberben nyilvánosságra is hozták, ezek szerint Soros alapítványa az alábbi, a településekre „veszélyt jelentő” tevékenységeket támogatná: a debreceni egyesület kiírása szerint „elsősorban olyan tevékenységeket támogat, amelyek elősegítik és megerősítik a civil társadalom részvételét és szerepét a helyi problémák megoldásában, vagy felhívják a környezetük figyelmét a környezetvédelem, szociális ellátás, egészségügy, oktatás, kultúra, társadalmi befogadás, esélyegyenlőség helyben, közösségi összefogással orvosolható problémáira”.

A pécsi alapítvány kiírása szerint olyan projekteket támogatnának a dél-dunántúli régióban, amelyek „a következő területeken nyújtanak megoldást, a helyi közösséget érintő problémákra: kisközösségi aktivitás, életminőség-javítás, esélyegyenlőség, közösségi kultúra használat, fiatalok részvétele, zöld megoldások”.

Sokan érdeklődnek

A Hír TV Online megkereste a támogatásokat szervező civileket, akik azt mondták, komoly az érdeklődés a pályázat iránt, több civil szervezet vagy informális csoport is jelentkezett náluk a saját programjával.

Mester Zoltán, az Emberség Erejével Alapítvány szóvivője a Hír TV online kérdésére is elmondta, nincs szó „kampányirodák” vagy „bevándorlásszervező irodák” nyitásáról, annyi történt csak, hogy a pécsi szervezetnek szüksége volt egy helyiségre, ahol a pályázat iratait tárolhatják. Az önkormányzat kampányának hatására az első bérbeadó visszalépett az ajánlattól, de decemberben végül sikerült máshol irodát szerezni.

Mint mondta, elégedettek azzal, amennyi civil szervezet érdeklődött eddig a támogatás iránt, a pályázati anyagok a várakozás szerinti ütemben érkeznek be. Ezek részleteiről azonban még nem mondott el részleteket, erről majd csak a pályázási határidő lejártával, január második felében nyilatkozna.

Elmondta azt is, hogy a pályázatok elbírálásakor, a pályázati kiírás megfogalmazásakor teljesen az Emberség Erejével Alapítvány dönt, a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal csak technikai kérdésekben egyeztetnek, de a pályázat tartalmát illetően végig ők döntenek.

Állami támogatást is kapnak

Az Emberség Ereje Alapítványt ért kormányzati támadás amiatt is kockázatos, mivel az alapítvány a mostani pályázatok elbírálása mellett tanodát is működtet, jelentős részben állami forrásból. Az Élmény Tár Tanoda munkáját nemrég az Abcúg.hu mutatta be: az intézményben szegény gyerekek tanításával foglalkoznak, tanítás után önkéntes mentorok foglalkoznak a diákokkal, kézműves-, sport- és írástanfolyamokat tartanak nekik.

A tanoda 2017 első félévben 60-ban a SZGYFI kormányzati támogatási programtól kapott pénzekből működött, a maradék 40 százalékát magánadományokból fedezték, többek között a Norvég Civil Alaptól is kaptak pénzt. A második félévben efop (tehát EU) pályázatok fedezték a költség 70 százalékát.

Mester Zoltán kérdésünkre úgy válaszolt, nem tart attól, hogy a kormány leállítja a támogatásaikat. Vagy ha ez mégis megtörténik, szerinte a többi támogató elég elkötelezett ahhoz, hogy az ő adományaikból tovább tudjon működni a tanoda.

Fórumokat is tart a debreceni partneregyesület

Az észak-alföldi régióban induló projekteket a debreceni székhelyű Alternatív Közösségek Egyesülete és a Humán Fejlesztési Kollégium bírálja majd el. Damu Richárd, az egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, január 30-án jár le a pályázati határidő, így hozzájuk egyelőre még kevés kész terv érkezett be. „Telefonon viszont szinte mindennap kapunk megkereséseket, azt tervezik, a hónap végéig tartanak több fórumot, ahol részletesen válaszolunk a pályázattal kapcsolatos kérdésekre” – mondta.

Damu Richárd a saját pályázati felhívásukat egyébként úgy foglalta össze: olyan projekteket támogatnak, amelyek segítik azt, hogy a helyi közösségek reagáljanak helyi problémákra – bevándorlásról az ő kiírásukban sem esik szó.

A pécsi Emberség Erejével Alapítványhoz hasonlóan az AKE is kap kormányzati pénzeket is: idén az önkéntességről szóló Széchényi-terves pályázaton nyertek jelentős összeget. Damu Richárd azt mondta, bízik benne, hogy a politikai támadások ellenére ezeket nem vonják meg, mint mondta, „szakmailag nem lenne rá oka a döntéshozóknak”. Hozzátette, magánszemélyek részéről nem érték őket atrocitások, azt viszont észrevették, hogy vannak cégek, adományozók, akik nem szeretnék feltüntetni magukat adományozóként.