Annyira gyorsan lezárták a pályázatot, hogy csak a kormányközeliek tudtak jelentkezni

Az oldal kikérte az igénylők listáját, amelyből kiderült, hogy a március 9-én indított, majd másnapra felfüggesztett pályázatra 147 cég jelentkezett úgy, hogy csak a pályázatot leíró eljárásrend 87 oldalas. A miniszterelnök vejéhez köthető Elios volt vezérigazgatója egymilliárd forintot igényelt, de a fideszes Pócs János gyermekei is adtak be kérelmet, ahogy állami cégvezető gyermeke is. A projektben biztosított ingyen hitel gyakorlatilag biztos befektetés, szakértők szerint évente 20%-os tiszta profitot lehet elérni egy nagyobb napelemparkkal. Az egykori fejlesztési minisztérium államtitkára szerint azért zárták le gyorsan a pályázatot, mert a 12 milliárdos keret kétszeresére érkezett be kérelem egy nap alatt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mészáros sem maradhat ki a napelem-buliból

Közben a 444.hu arról ír, hogy az állam megveszi Mészáros Lőrinctől az ország legnagyobb naperőművét. A felcsúti dollármilliárdos a Mátrai Erőművel együtt szerezte meg a 16 MW-os kapacitással rendelkező parkot. Jelenleg a vásárlás előtti átvilágítás zajlik, azt nem tudni, hogy mennyiért cserélhet gazdát az erőmű.