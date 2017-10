Andy Vajna felkerült a legbefolyásosabb vezetők közé

A Variety közel egyévnyi kutatómunka után idén először mutatta be a világ szórakoztatóiparának ötszáz legbefolyásosabb személyének listáját.

A filmügyi kormánybiztos, producer portréjában azt írják, hogy Andy Vajna szoros viszonyt ápol Orbán Viktor miniszterelnökkel, akinek köszönhetően Magyarországon is bővíteni tudta vállalkozásait. Megjegyzik azt is, hogy nemcsak a kaszinókoncessziókat szerezte meg, de megvette a TV2-t is az állami Eximbank hitelének köszönhetően.