Amikor a barátoknak kell megmondani az igazat: Hont András levezette, mi a baj Pottyondy Edinával

Néha a legkegyetlenebb kritikát nem az ellenfél, hanem a barát fogalmazza meg. Hont András publicista legújabb Facebook-posztjában tette helyre Pottyondy Edinát, rámutatva a stand-up comedy és a valódi politikai cselekvés közötti apró, de lényeges különbségre. A posztot változtatás nélkül közöljük.

Hont András írta a Facebookon:

"Itt állok megsemmisülve. Most tudtam meg, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen milliárdok nem azt jelentik, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen (eredetű) milliárdok. Hanem mit? Valóban elképzelhető, Edina, hogy nem hazudsz, hanem beszélsz összevissza. Netán megint sikerült összekeverni a tápszert a kábszerrel.

Illetve mégiscsak hazudsz, ezért kezdesz zagyva magyarázkodásba azt illetően, hogy te nem is úgy értetted a mögöttem álló ismeretlen eredetű milliárdokat, hanem úgy - ha jól bogozom ki -, hogy az összes orgánum mögötti ismeretlen eredetű milliárdok, majd idekeveredik a köztévé. Mitől ismeretlen eredetűek az állami média milliárdjai? Költségvetési pénzek. Elő kell venni a törvényt és megnézni. Szóval azt tenni, amit a ti fajtátok soha sem csinál.

Ti mindenféle tárgyi alap nélkül körbehelyeskeditek és körbelájkoljátok egymást folyamatosan bizonygatva magatoknak és egymásnak, hogy ti vagytok a különbek meg a tiszták. Árulkodó az a félmondat, hogy - idézem - “nincs ember, akiben kétség lenne afelől, hogy aprópénzért adta el magát” (én). A ti köreitekben nincs ember. Engedelmeddel én erre a körre teszek.

Tudom, hogy egy újszülöttnek minden hiszti új, de ez ugyanaz, mint az egykori Demokratikus Charta - kiegészülve néhány munkásőr-zászlóaljjal és vidéki nyilassal. Hát, ismerem őket, látom, kik. Mármint nem a munkásőröket és a nyilasokat, hanem a sznobokat, a kékharisnyákat. Az elzüllött Értelmiségi Egyház megcsúszott papjai és örök ministránsai (értsd: groupie-k), akik egyre sértődöttebbek, egyre belterjesebbek, és egyre ingerültebben hirdetik, hogy csak az ő társasági véleményük - amelyet nem végiggondolnak, hanem igazodnak hozzá, ebből következően egyre beszűkültebbek és ostobábbak is - az egyedüli igazság, és mindenki más bolond vagy megvett.

Van arról tapasztalatom, hogy mennyire tolerálják az eltérő véleményt (semennyire). Amikor átlátszós voltam (amit bizonyára szintén Tóni fizetett), akkor egyfolytában azt hallgattam, hogy menjek az álláspontommal a Hír tévébe, majd amikor a “mögöttem álló milliárdokból” (nyöhö) mondom ugyanazt, akkor meg megvettek. Mondd csak, Edina: nem akartok elmenni a bús, büdös picsába?

Felőlem toporzékolhatsz, hogy téged igenis sokan néznek, meg hallgatnak, meg akarnak. Sámlira is állhatsz ezt kiabálni, nem érdekel. Ez teljes szereptévesztés, mely szereptévesztés részben a miénk is volt. Ennek a korrekciója folyik, ezért vinnyogtok. Mi is belesodródtunk félig abba, hogy nekünk kell iránymutatást megfogalmazni, elmesélni, hogy mi a Normalitás, és ehhez képest mi van nálunk, amit azonnal meg kell változtatni. Nincs ilyen feladatunk. Jelenségek, szereplők, folyamatok vannak, amelyekről lehet véleményünk, amit ki is fejthetünk, bárki leírhatja/elmondhatja nálunk, hogy potrohos lókupec vagy éppen azt, hogy selyemmajom, de ebből nem következik politikai állítás.

Amit viszont te folytatsz, az masszív - és meglehetősen alacsony színvonalú - politikai propaganda. A primitív reményipar sarlatán technikája, hogy az élet minden gondja leképezhető politikai döntésre, és ha ami van, nem jó, akkor legyen más, mindegy mi. Az újabb reményvesztéssel pontosan ugyanolyan sorsra fogsz jutni, mint, mondjuk, Mihancsik Zsófia. Kár érte, mert szórakoztatóan és eredetien indult.

És ha már itt tartunk: hiheted magadat roppant fontosnak, de te foglalkozol folyamatosan velem, én rendre csak válaszolok. Az egész úgy kezdődött, hogy annak ellenére, hogy ismerjük egymást személyesen, tologattam a gyerekedet, hallgattam kiborulásaidat, és semmit nem mondtam kifelé rólad, legföljebb jót, te elkezdtél nyilvánosan szemétkedni a TGM-nekrológom kapcsán, mert már akkor is bele kellett kotnyeleskedned valami olyanba, amiről gőzöd sincs. Cserébe beteszem ide kommentbe, amit Gazsi rólad írt. Én amúgy védtelek nála, de neki volt igaza, hogy idejekorán leírta: buta liba vagy. Azt én teszem hozzá, hogy aljas is."

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a politika mélységeit is értő olvasóink látják, Hont András posztja nem egyszerűen egy kritika. Ez egy kegyetlenül pontos diagnózis az egész modern baloldalról. Arról a világról, ahol a lájkok és a megosztások helyettesítik a programot, ahol a szellemes beszólás fontosabb, mint a stratégiai gondolkodás, és ahol a politikus szerepét átvette a vélemény-influenszer. A kérdés már csak az: meddig lehet eladni a stand-up comedyt politikai alternatívaként?

Forrás: Hont András/Facebook