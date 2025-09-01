Keresés

AM: új pályázat támogatja az erdők hosszú távú minőségi megújulását

2025. szeptember 01., hétfő 13:55 | Mti
AM

Már benyújthatók az erdők szerkezetátalakítására igényelhető pályázatok: a 10 milliárd forint keretösszeggel megjelent támogatás célja, hogy segítse erdeink klímaváltozáshoz történő alkalmazkodását - jelentette be Mocz András, az Agrárminisztérium (AM) erdőkért felelős helyettes államtitkára.

  • AM: új pályázat támogatja az erdők hosszú távú minőségi megújulását

Az AM által hétfőn eljuttatott közleményben az áll, hogy az éghajlatváltozás üteme meghaladja azt a mértéket, amihez a fafajok természetes folyamatok révén alkalmazkodni képesek.

A magyarországi erdőállományoknak sok esetben aktív emberi segítségre van szükségük az alkalmazkodáshoz, ennek egyik legfontosabb eleme a fafajok és az erdőszerkezet változatosságának növelése

- írták.

Az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenálló-képességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése címen meghirdetett pályázat keretében támogatás nyújtható erdőszerkezet-átalakításra, javított felújításra - melyben kritérium az elegyesség növelése -, klímarezisztens szaporítóanyaggal történő felújításra, valamint különböző talaj- és csemetevédelmi kiegészítő tevékenységekre - ismertette a helyettes államtitkár a közlemény szerint.

Mocz András hozzátette, az erdők szerkezetének átalakítása által javítható az erőállományok korstruktúrája, elegyessége és biodiverzitása, így javul az erdei ökoszisztémák ellenálló-képessége és környezeti értéke.

Kiemelt célnak nevezték a fokozódó és egyre szélsőségesebbé váló környezeti hatások, mint például az aszály, az erdő- és vegetációtüzek, fagykárok és viharkárok, továbbá az újonnan megjelenő biotikus kórokozók és károsítók elterjedésének ellensúlyozása.

Az erdőkárok megelőzését és a károsodott erdő-potenciál helyreállítását külön felhívások támogatják, mellettük azonban azonos fontosságú az erdők hosszú távú minőségi megújítása is - jelezték.

A támogatási kérelmek benyújtásának első szakaszára 2025. szeptember 1. és 30. között van lehetőség - áll a közleményben.

