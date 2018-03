Állítja a jobbikos: nem vesztegetett, csak viccelt

Pénzt ígért a Jobbik képviselőjelöltje Bács-Kiskun megyében, ha az LMP-s jelölt visszalép a javára. Farkas Gergely egy hangfelvételen arról beszél, hogy minden szavazatra szüksége van, ezért szeretné a visszalépést. Midi Melánia viszont azzal hárította el a kérést, hogy sok időt és pénzt ölt a kampányba, az állami egymillió forintos támogatást pedig visszalépés esetén nem kapja meg.

– Nekem minden szavazat számít, mert én bízom abban, hogy azért… tehát most is úgy fogalmazok, hogy csoda kellene, hogy nyerjek.

– Hát igen. Csak vágod, én amikor már a mínusz tízben itt végigszenvedtem ezt az aláírásgyűjtést, meg oda-vissza rohangáltam, meg nem kevés pénzbe is került, hogy itt kocsikáztam fel-alá, meg az embereket, na szóval érted.

– Nálatok nem kapják meg a jelölti támogatást?

– Hát, majd… de hogyha visszalépek, akkor nem kapom meg.

– Hát igen.

– És én már megrendeltem a plakátjaimat, meg minden, szóval nekem ez, ha egy hatszázezerben nincs benne, akkor… de ezt utána fogják ugye kiutalni március 20-a után. Úgyhogy azért cink, mert akkor így igazából most azokkal mi csináljak? Nem fogom kifizetni, érted, szóval, ez így.

– Miért, ha kifizetjük, akkor visszalépsz?

– Nem erről van szó. Nyilván, meg azért… na, ez kicsit azért erős volt.