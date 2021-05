Állatvédő civil szervezetek munkáját támogatja Magyarország kormánya

Ugyan több mint egy évvel a járvány kezdete után sem mondhatjuk, hogy a végére értünk, ám már bízhatunk abban, hogy tömeges oltás nyomán átléptük azt a határt, ahonnan kifelé vezet az út - jelentette ki Áder János köztársasági elnök. Az Országgyűlés ma szavaz a koronavírus-törvény hatályának meghosszabbításáról. 382 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 955-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 277-re emelkedett. Már több mint 4 millió 715 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 749 ezren a második dózist is megkapták. Eddig 3,5 millió adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra - tájékoztatott a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. Szerda estig meghosszabbították az oltási időpontfoglalás határidejét azért, hogy minél többen megkaphassák a védőoltást - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Száz nap múlva leteszik a nemzeti oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben - jelentette be György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. További finomhangolásra van szükség az egészségügyi kormányzat részéről több téren, például az egészségügyi törvény kapcsán – mondta az Emmi miniszteri főtanácsadója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Kollár Lajos közölte: a járvány számtalan kérdést és tervet felülírt, de már a járvány előtt megkezdődtek a tárgyalások és a munkák. Politikai szempontból megbukott a baloldal járványkezelésben - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Magyarország élőben című műsorunkban. Deák Dániel szerint az emberek már nem hallgatnak az ellenzékre, mindenki szeretné, ha újraindulna az élet, minden ellenzéki döntés mögött Gyurcsányékkal való egyeztetés van. Jogosítványa nincs, nem beszél nyelveket, még a saját kerületében sem tudott rendet csinálni - így reagáltak a Nyírtassiak arra, hogy Karácsony Gergely a szülőfalujában jelentette be: miniszterelnök szeretne lenni. Az Origo honlapján található videójában a helyiek azt is elmondták, hogy a főpolgármester utoljára a legutóbbi választások idején járt Nyírtasson. A Momentum által elvetett programmal kampányol Karácsony Gergely - értesült híradónk. Karácsony miniszterelnök-jelölti programjában szereplő 99 nevű mozgalom valójában a Momentum ötlete volt. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint jó eséllyel Karácsony Gergely nyerheti a baloldali előválasztást. Dömötör Csaba Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta, nem tartanak a Budapesti főpolgármestertől, aki Gyurcsány Ferenc embere. Ismét botrányosan viselkedett a Jobbik elnöke az országgyűlésben. Jakab Péter az egyik felszólalása közben kocsmai hangnemet engedett meg magának és sértegette a képviselőtársait, ami a házszabályba ütközik. Miután Jakab Péter többszöri figyelmeztetésre sem hagyott fel az alpári stílussal, a házelnök megvonta tőle a szót. A baloldallal ellentétben a kormány nem az idős embereken akar spórolni - így fogalmazott a családokért felelős miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Novák Katalin a napilapnak elmondta: a kabinet célja, hogy a családok támogatását és a nyugellátásokat a járvány miatti gazdasági nehézségek idején is tovább növelje. Az első negyedév GDP-adatai szerint jóval a várakozásokon felül kezdte az évet a magyar gazdaság - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Átadták az olasz családi tulajdonban lévő Kométa 99' Zrt. 1,4 milliárd forintból épült melléktermék-feldolgozó üzemét Kaposváron. Hiába ajánlott együttműködést és teljes átláthatóságot a kormány a fővárosnak a Fudan Egyetem és a diákváros beruházása kapcsán, Karácsony Gergelyék továbbra sem támogatják a projektet. Dömötör Csaba, a Miniszterelnök Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte: a kormány minden beruházást be szeretne fejezni, Karácsony Gergely hiába gátolja a Fudan Egyetem megépülését. A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és a magyar emberek életminősége javuljon - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Hozzávetőleg 42 ezren menekültek el otthonukból Gázában az izraeli támadások miatt - jelentette be az ENSZ közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala. Ferenc pápa fogadta az európai körúton tartózkodó Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a közel-keleti feszültség kiéleződése közepette, amelyben legalább 200 palesztin és 10 izraeli állampolgár vesztette életét. Támogatja az Izrael és a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista szervezet közötti tűzszünet létrejöttét - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésében. Recep Tayyip Erdogan török elnök éles szavakkal bírálta Ausztriát, amiért szolidaritást vállalt Izraellel a zsidó állam és a radikális iszlamista Hamásszal kialakult konfliktusban. A világon 163,4 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A Johnson & Johnson cég a vakcinabeszerzéséről szóló szerződésben rögzítettektől eltérve jelentős késéssel szállítja koronavírus elleni oltóanyagát az Európai Unióba, továbbá felére csökkentette a vakcinák ezen a héten szállítani kívánt mennyiségét. Horvátországban két hét múlva, kedvező esetben enyhíthetnek a korlátozásokon - írta a Jutarnji List című horvát lap. Egyre csökken azoknak a kórházaknak a száma, ahol koronavírussal fertőzött betegeket kezelnek, ugyanis egyre kevesebben betegednek meg - mondta Milika Asanin, a szerbiai egyetemi klinikai központ igazgatója. A koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos feloldásának részeként Olaszországban lerövidítik az éjszakai kijárási tilalmat, június 21-től pedig teljesen eltörlik. Néhány angliai körzetben most már az új típusú koronavírus indiai variánsa az új fertőzéseket okozó domináns változat - jelentette be Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Oroszországban egészében véve stabil, de a nagy népsűrűségű városokban feszült a Covid-19-járványhelyzet - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Az Egyesült Államok összesen 80 millió adag vakcinát oszt szét világszerte a következő hat hétben. Ez az Amerikában június végéig előállított oltások 13 százaléka - jelentette be Joe Biden amerikai elnök. Mintegy 450 rab és fegyőr hunyt el a koronavírus-járvány kitörése óta a túlzsúfolt brazil börtönökben - közölte a G1 brazil hírportál. Nikol Pasinján ügyvezető örmény kormányfő szerint nő a feszültség az örmény-azeri határon, egyes szakaszokon agressziót követnek el az azeri katonák, Ilham Aliyev azeri elnök szerint viszont stabil a helyzet. Több mint 101 ezren menekültek el otthonaikból Afganisztánban az év eleje óta, többen, mint a tavalyi évnek ugyanebben az időszakában - derül ki az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának adataiból. Több ezren jutották át illegálisan Marokkóból az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta területére - közölték a helyi hatóságok. Letartóztatták a tuniszi Bardo múzeumban 2015 márciusában elkövetett, 20 halálos áldozatot - többségében turisták életét - követelő terrortámadás egyik fő gyanúsítottját egy hajó fedélzetén, amellyel Európába akart szökni. Legalább 127 ember eltűnt a nyugat-indiai Mumbai partjainál, miután a Tauktae nevű ciklon lecsapott a térségre, és felborította a hajót, amelyen utaztak - közölték hatósági források. A koszovói rendőrség 400 kilogramm kokaint foglalt le egy Brazíliából érkezett hússzállítmányban - közölték a helyi hatóságok. Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki megölte újszülött gyermekét 2004-ben Péteriben - közölte a Pest megyei főügyész. Gyermekpornográfia miatt emeltek vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy kislány képeit szerezte meg és küldte tovább a gyerek ismerőseinek az interneten - tájékoztatott a Baranya Megyei Főügyészség. Több mint 1,2 tonna kockázatos élelmiszert vont ki a forgalomból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tuzsér település egyik élelmiszerüzlete ellenőrzése során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A felsővezeték-hálózat meghibásodása miatt a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, azon a szakaszon a menetidő 30-40 perccel megnőhet, járatelmaradásokra is számítani kell - tájékoztatott a Mávinform. Folytatódik a biológiai szúnyoggyérítés országszerte - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hosszú Katinka arany-, Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmet szerzett női 400 méter vegyesen a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Peter Sagan nyerte a sprintbefutót a Giro d'Italia kerékpáros körverseny tizedik szakaszán, amelyen nem változott az összetett élcsoportja: Egan Bernal megtartotta a rózsaszín trikót, Valter Attila maradt az ötödik helyen. Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - Grundfos Tatabánya KC 29:24; Veszprémi KKFT - HE-DO B.Braun Gyöngyös 29:28 Nézők előtt rendezik jövő hétvégén a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét, amelyben a címvédő Győri Audi ETO KC is érdekelt. Pap Bianka SM10, míg Konkoly Zsófia SM9 kategóriában aranyérmet nyert 200 méter vegyesen a paraúszók portugáliai Európa-bajnokságán.