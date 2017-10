A párt korábban határozati javaslatot nyújtott be, amit először a Fidesz is támogatott.

Továbbra is az óraátállítás eltörlését és állandó nyári időszámítást szeretne a Jobbik. A párt korábban határozati javaslatot nyújtott be, amit először a Fidesz is támogatott, később viszont már azt sem engedték a kormánypárti képviselők, hogy vita alakulhasson a kérdésről. A nyári időszámításról és az évi két óraátállításról kötelezően alkalmazandó EU-s irányelv rendelkezik, így az óraátállítás eltörléséhez is uniós döntés szükséges.

„A gazdasági bizottság ülésén kezdeményeztük a határozati javaslat részletes vitájának kezdeményezését, amit a kormánypárti többség leszavazott, így határozati javaslat továbbra is fekszik a parlament előtt anélkül, hogy bármi történne. Tavaly ilyenkor nyújtottuk be, akkor lement az általános vitája, és azóta a bizottság nem hajlandó a részletes vitát napirendre venni. Így nem tudjuk zárószavazásra se vinni, plenáris ülés elé” – nyilatkozta Kepli Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője.