Államtitkári üzenet: A magyar emberek pénzét a családokra akarjuk fordítani, nem Ukrajnára + videó

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap a kormány Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben hívta fel a figyelmet a Nemzeti Konzultáció fontosságára. Az államtitkár szerint a jelenlegi helyzetben elengedhetetlen, hogy a magyarok határozottan tiltakozzanak Brüsszel háborús tervei és a tervezett gazdasági intézkedések ellen.
Pénzügyi nyomás és Ukrajna finanszírozása
Az államtitkár értékelése szerint mostanra világossá vált, hogy Brüsszel célja további források bevonása Ukrajna és a háború finanszírozására. Koncz Zsófia kiemelte: az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól is többlethozzájárulást vár el.
A politikus rámutatott azokra a hírekre is, melyek szerint az eddig Kijevbe küldött összegek jelentős része az "ukrán háborús maffiához" került. Ennek ellenére Brüsszel elvárása változatlan: a tagállamoknak – akár hitelfelvétel vagy adóemelések árán is – biztosítaniuk kell a további támogatást.
A kormány álláspontja ezzel szemben egyértelmű: "mi a magyar emberek pénzét a magyar családokra akarjuk fordítani, nem pedig Ukrajnára és a háborúra" – jelentette ki Koncz Zsófia.
A hazai következmények és az ellenzék szerepe
Az államtitkár figyelmeztetett arra is, hogy a brüsszeli terveknek vannak hazai támogatói. Úgy fogalmazott: "Brüsszel hazai kiszolgálói soha nem mondanának nemet, ők végrehajtanák a brüsszeli megrendeléseket."
Koncz Zsófia tételesen felsorolta azokat a lépéseket, amelyeket szerinte a "brüsszeli pártok" megtennének:
- Megszüntetnék Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját.
- Elvennék a családi adókedvezményeket.
- Eltörölnék a 30 év alatti édesanyák és a 25 év alatti fiatalok SZJA-mentességét.
- Háromszorosára emelnék a vállalkozások társasági adóját.
- Megadóztatnák a nyugdíjakat.
- Kivezetnék a rezsicsökkentést.
Az államtitkár szerint ezek az intézkedések azért történnének, hogy a forrásokat a magyar családok helyett a háborúra fordíthassák. Zárásként Koncz Zsófia mindenkit arra kért, hogy a konzultáció kitöltésével álljon ki a kormány álláspontja mellett.
Forrás: MTI