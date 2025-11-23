Keresés

Belföld

Államtitkári üzenet: A magyar emberek pénzét a családokra akarjuk fordítani, nem Ukrajnára + videó

2025. november 23., vasárnap 10:19 | MTI

A Nemzeti Konzultáció kitöltésére buzdított vasárnapi videóüzenetében Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára szerint az elmúlt hét eseményei bizonyítják: határozottan tiltakozni kell Brüsszel háborús tervei és a kilátásba helyezett adóemelések ellen.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap a kormány Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben hívta fel a figyelmet a Nemzeti Konzultáció fontosságára. Az államtitkár szerint a jelenlegi helyzetben elengedhetetlen, hogy a magyarok határozottan tiltakozzanak Brüsszel háborús tervei és a tervezett gazdasági intézkedések ellen.

 Pénzügyi nyomás és Ukrajna finanszírozása

 Az államtitkár értékelése szerint mostanra világossá vált, hogy Brüsszel célja további források bevonása Ukrajna és a háború finanszírozására. Koncz Zsófia kiemelte: az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól is többlethozzájárulást vár el.

A politikus rámutatott azokra a hírekre is, melyek szerint az eddig Kijevbe küldött összegek jelentős része az "ukrán háborús maffiához" került. Ennek ellenére Brüsszel elvárása változatlan: a tagállamoknak – akár hitelfelvétel vagy adóemelések árán is – biztosítaniuk kell a további támogatást.

A kormány álláspontja ezzel szemben egyértelmű: "mi a magyar emberek pénzét a magyar családokra akarjuk fordítani, nem pedig Ukrajnára és a háborúra" – jelentette ki Koncz Zsófia.

 A hazai következmények és az ellenzék szerepe

 Az államtitkár figyelmeztetett arra is, hogy a brüsszeli terveknek vannak hazai támogatói. Úgy fogalmazott: "Brüsszel hazai kiszolgálói soha nem mondanának nemet, ők végrehajtanák a brüsszeli megrendeléseket."

Koncz Zsófia tételesen felsorolta azokat a lépéseket, amelyeket szerinte a "brüsszeli pártok" megtennének:

  • Megszüntetnék Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját.
  • Elvennék a családi adókedvezményeket.
  • Eltörölnék a 30 év alatti édesanyák és a 25 év alatti fiatalok SZJA-mentességét.
  • Háromszorosára emelnék a vállalkozások társasági adóját.
  • Megadóztatnák a nyugdíjakat.
  • Kivezetnék a rezsicsökkentést.

Az államtitkár szerint ezek az intézkedések azért történnének, hogy a forrásokat a magyar családok helyett a háborúra fordíthassák. Zárásként Koncz Zsófia mindenkit arra kért, hogy a konzultáció kitöltésével álljon ki a kormány álláspontja mellett.

Forrás: MTI

