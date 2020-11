Alkotó Energia – Újra! Magazin

Soha nem késő megújulni. A cél nemes és egyértelmű: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az Újra! magazinnal is szeretné népszerűsíteni és elősegíteni a meglévő értékek megőrzését, teret biztosítani mindazoknak, akik a munkájuk során nemcsak maradandó nyomot hagynak maguk után, hanem környezettudatosak is, és inspirálóan hatnak azokra, akik már ismerik a folyamatos megújulás érzését, akik most ízlelgetik vagy még nem is kóstolták.

A Do It Yourself! – Csináld magad! életfelfogást kedvelők számára nem kell bemutatni az alkotoenergia.hu oldalt, illetve az eddig több száz példányban megjelenő, ősztől online verzióban lapozható magazint, amely mindamellett, hogy informatív, színes és szórakoztató, mindenekelőtt motiváló. Hétköznapi hősök, istenadta tehetségű kézművesek és iparművészek, kreativitással töltekező hobbialkotók, cégek, intézmények jelennek meg a lapban, akik ráéreztek a megújulás semmihez sem hasonlítható ízére, és abban is hisznek, hogy „sok kicsi, sokra megy”, azaz egyénenként is érdemes odafigyelnünk - valamilyen formában - a környezetünkre.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A megújulás iránti vágyakozást belekódolták az emberbe. Van, hogy némelyik változtatást az élet diktálja, némelyik drasztikus, ám egy biztos: az ilyen helyzetekből is csak akkor tudunk pozitívan kijönni, ha nyitottak vagyunk a fejlődésre, a megújulásra. Az újratervezéshez soha nincs késő, ellenben minden pillanata „gazdagabbá”, erősebbé teszi az embert. Nincs édesebb a saját termésnél, alkotásnál. Legyenek azok bármilyen kezdetlegesek, esetleg átvitt értelemben „picassósak, netán dalísak”. Mi álmodtuk meg, mi hoztuk létre őket, ezért felbecsülhetetlen kincsek. Szemnek, léleknek, szellemnek egyaránt.

Az olaszok a műalkotásokat úgy hívják: capolavoro. Az Újra! Magazin feltett szándéka, hogy bemutassa azokat, akik apró vagy épp világraszóló capolavorókat hoznak létre. Kreativitással, saját kézzel, elhatározással, önmegtartóztatással, ám kivétel nélkül környezettudatosan. Nem Michelangelók ők, hanem egyszerű halandók, akik kiskoruktól erre készültek, esetleg ellenkező irányba indultak, de erre sodorta őket a sors, vagy most is más úton járnak, csak jól esik néha elmenekülniük a kézművesség szigetére. Hölgyek, akik úgy léptek a hulladékmentes életmód kanyargós ösvényére, hogy kiborították a szemetest, és megdöbbentek a tartalma láttán, vagy fenntartható életmódra akarták nevelni gyermekeiket, dekorációt gyártottak, uzsonnatartót varrtak. Urak, akik nemcsak a kertben barkácsolnak, hanem bútorokat újítanak fel, játékot fabrikálnak, kézműves csokoládét gyártanak. Kis- és nagyvállalkozások, intézmények, amelyek a környezettudatosság mellett arra is figyelnek, hogy beteg fiatalokon, illetve megváltozott munkaképességű embereken segítsenek, edukálják, fejlesszék őket.

Az Újra! magazint már az indulásnál is újrahasznosított papírra nyomták, ám ősztől eljött a papírmentesség ideje is, és marad a jóval több lehetőséget kínáló, környezetbarát verzió. https://alkotoenergia.hu/tudastar/kiadvanyok/alkoto-energia-ujra-2020-oktober Az online magazin legutóbbi száma - Megújulás alcímmel - a hulladék témáját járja körbe, de egyedi megközelítésben: rengeteg fotóval, hivatkozással, saját készítésű videókkal, szakértők, művészek bevonásával, nehéz témák könnyedebb tálalásával. Az elgondolkodtató, színes, ám közel sem felületes írásokkal, videóikkal a lap egyaránt szólítja meg azokat, akik már felfigyeltek környezetünk segélykiáltására, de még nem „nyújtották ki a kezüket”, valamint azokat is, akik még nem vettek tudomást róla. A tartalom sokszínű, ám az üzenet mindig ugyanaz: soha nem késő megújulni, soha nem késő fejlődni, és soha nem késő tenni valamit a Föld jövőjéért. A capolavorókról nem is beszélve…

(X)