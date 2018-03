Alkoholra megy el a legtöbb húsvétkor

„A reformáció emlékévét a kormány részéről alkalmas pillanatnak látjuk, hogy a nagypéntek méltó megünneplését úgy segítsük elő, hogy azt munkaszüneti nappá nyilvánítjuk” – Orbán Viktor miniszterelnök mondta ezt. 2016-ban döntött ugyanis a kormány arról, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítják nagypénteket, 2017. márciusban pedig meg is szavazta a parlament, így tavaly húsvétkor már zárva voltak a boltok ezen a napon.

Idén sem nyitottak ki pénteken, ezért az élelmiszerüzletek csütörtökön tömve voltak vásárlókkal. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége idén is a tudatos vásárlásra hívta fel a figyelmet.

„Ilyenkor mindig jó felhívni a fogyasztók figyelmét, hogy mire figyeljenek, akár élelmiszer-vásárlás során, akár mondjuk, hogyha ajándékozás történik vagy bármilyen más vásárlás a műszaki termékek vagy egyéb cikk tekintetében. A legfontosabb tudnivalók, és jó, ha tudják a fogyasztók, ha bármiféle gond, probléma van, akkor minden esetben az eladóval, a szolgáltatóval kell a vitát megkísérelni rendezni” – így Baranovszky György, a szövetség ügyvezető elnöke.

A KSH adatai szerint idén átlagosan fejenként 1200 forintot költenek a magyarok sonkára és a különböző felvágottakra, tojásból 15 darab fogy el a húsvéti időszak alatt. A legtöbb alkoholra megy el, átlagosan több mint 1200 forint.

Bár a boltok zárva voltak, a húsvéti programok még csak most kezdődnek. Budapesten húsvéti vásárt is rendeztek, volt, ahol idén festett strucctojást is lehetett kapni.

A belvárosi piacot többségében külföldiek látogatták. „Nagyon tetszenek a kézműves termékek, és nagyon kedves ez az egész rendezvény, sok az ember, és az egésznek a hangulata nagyon-nagyon kellemes” – mondta egy turista.

A nagyobb áruházak többsége szombaton kinyit majd, ám utána két napig az éjjel-nappali boltok kivételével ismét zárva tartanak az üzletek húsvét alatt.