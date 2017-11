„Alkalmatlan a jogrendszer a környezetszennyezés kezelésére”

„Magyarországnak talán az egyik legnagyobb szennyezése a balatonfűzfői Nitrokémia, ahol évtizedek óta folyik a kármentesítés, ennek ellenére a helyszíni beszámolók szerint borzalmas állapotok vannak” – csak egy hely azon területek közül, ahol a mai napig a határérték felett van a talajszennyezés. Az országban ezenkívül legalább 29 olyan terület van, amelynek teljes megtisztítása és karbantartása azóta is várat magára. Ilyen Simon Gergely szerint még most is a vörösiszap-tragédiáért felelős ajkai Mal Zrt. területe vagy a Budapesti Vegyiművek Zrt. Illatos úti telephelye.

„Anilinszag csap fel a figyelőkutakból, DTD rákkeltő benzol, növényvédő szerek még mindig a határérték több mint tízezerszeresében vannak azok szerint az adatok szerint, amelyeket utoljára kaptunk” – mondta a Greenpeace Magyarország regionális vegyianyag-szakértője.

A Greenpeace ezért támogatná a zöldombudsman azon kezdeményezését, amely jogszabályokkal biztosítaná a környezetvédelmi és kármentesítési megoldásokat. Szerepelne a javaslatban elsősorban a kármentesítésekre vonatkozó költségvetési források bővítése.

„Az egész jogi szabályozási rendszer jelenleg alkalmatlan arra, hogy ezt a kérdést megfelelően kezelje. Nem jelenik meg a megfelelő sorrendiségben a környezeti kockázat, lezárulhatnak eljárások anélkül, hogy ezzel érdemben törődnének, és kvázi el lehet – bocsánatot kérek a szakszóért - sumákolni a környezeti károk felszámolását” – mondta a Jövő Nemzedék védelmét ellátó biztos helyettes, Bándi Gyula.

Farkas Zoltán Soroksáron lakik. 2010-ben volt egy robbanás társasházuk alatt. Kiderült: egy volt vegyi üzem hagyta ott a hordóit, amit az önkormányzat betemetett és eladott építési teleknek. Hiába perelték be emiatt az államot - kármentesítés azóta sem történt.

„A talaj két-háromszázszorosára az egészségügyi határértéknek szennyezett dioxinnal, különféle rákkeltő anyagokkal. A gyerekeink megbetegedtek, ekcémásak lettek. Úgyhogy a robbanás után egy évvel mindenki kiköltözött azóta – ez már ugye hét éve történt. Azóta mindannyian lakást kell bérelnünk, fizetnünk kell a hiteleinket és igazán semmilyen segítséget az államtól nem kapunk” – mondta el Farkas Zoltán.

A Hatósági ügyekért felelős államtitkár szerint is indokolt lenne egy olyan jogalkotási javaslat, amely lehetővé tenné a teljes kármentesítést. Belányi Márta szerint továbbá fontos lenne a hatóságok szorosabb együttműködése is, hogy azonnal tudjanak reagálni ha bármilyen kár keletkezik a településeken.