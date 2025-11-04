Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Hankó Balázs a videóban azt mondta,
"Állj, ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen, mert hazug és aljas módon vádol ".
Idézte a DK elnökét, aki azt kérdezte, "Hány pedofil pap kapott még tízmilliókat az államtól szexuáledukációs felvilágosító képzésre? Válaszokat követelünk Hankó Balázstól".
"Az aljas vádat visszautasítom. Állj, és ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen.
Kíváncsian várom, hogy az Európai Parlament mentelmi jogát felfüggeszti-e"
- mondta a miniszter.
Fotó: MTI