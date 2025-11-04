Keresés

Belföld

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

2025. november 04., kedd 13:51 | MTI
feljelentés Dobrev Klára Hankó Balázs

A kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden közzétett Facebook-videójában közölte, hogy feljelenti Dobrev Klárát, a DK elnökét.

  • Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Hankó Balázs a videóban azt mondta,

"Állj, ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen, mert hazug és aljas módon vádol ".

Idézte a DK elnökét, aki azt kérdezte, "Hány pedofil pap kapott még tízmilliókat az államtól szexuáledukációs felvilágosító képzésre? Válaszokat követelünk Hankó Balázstól".

"Az aljas vádat visszautasítom. Állj, és ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen.

Kíváncsian várom, hogy az Európai Parlament mentelmi jogát felfüggeszti-e"

- mondta a miniszter.

Fotó: MTI

 
 

