Alig két hete jöttek a felszínre, de már mindenki imádja őket

Két hete merészkedtek a felszínre az újszülött szurikáták - de a kölykök már most a látogatók kedvencei lettek. Az alig tíz centis apróságok a gyerekeknek tetszenek a legjobban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kölykök anyja egy csehországi állatkertből került a Miskolci Vadasparkba. Hamar beilleszkedett az akkor kétfős szurikáta csapatba, hiszen érkezése után alig egy évvel három utódot hozott a világra. A kölykök 11 hetes vemhesség után, július végén születtek meg.

„A szurikáták, ahogy a szabad természetben, úgy nálunk itt a kifutóban is maguk ásta üregekben töltik az éjszakát, illetve nappal a nagy melegben is oda húzódnak vissza. És, ahogy a természetben, úgy nálunk is, ezekben a földalatti üregekben hozzák világra a kölykeiket, és ott nevelik őket. Most, hogy a kölykök elmúltak egy hónaposak, így már elég nagyok ahhoz, hogy ők is egyre több időt töltenek a felszínen. Főként még anyatejjel táplálkoznak, de azért már megfigyelhető, hogy a felnőttek táplálékét is kóstolgatják” – ismertette a Miskolci Állatkert és Kultúrpark gyűjteményi vezetője, Veress Tamás.

A Dél-Afrikában honos szurikáták jól alkalmazkodtak az állatkerti körülményekhez, a Miskolci Vadasparkban minden évben születnek utódok. Jellegzetes, felegyenesedett testtartásuk a ragadozókkal szemben védi az állatokat. Amíg a csapat eszik, egy őrszem mindig figyeli a környezetét. Mivel a természetben népes kolóniákban élnek, így várhatóan a miskolci kölykök is maradnak az állatkertben.