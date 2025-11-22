Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 22. Szombat Cecília napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Alig indult el, máris dugába dőlt a Tisza Párt előválasztási online rendszere

2025. november 22., szombat 07:48 | Magyar Nemzet
előválasztás Magyar Péter Tisza Párt jelölt-aspiránsok Tisza világ nemzethangja.hu

Egyelőre túlterhelt a rendszer, többünknek sem sikerült – közölte a párt a hivatalos közösségi oldalán.

  • Alig indult el, máris dugába dőlt a Tisza Párt előválasztási online rendszere

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Regisztrációs probléma léphetett fel a Tisza Párt előválasztási rendszerében, amiről felháborodott panasz érkezett a párt közösségi oldalára. Regisztráció hiányában nem lehet szavazni, a kommentek szerint pedig a lakcímkártya feltöltésével van a gond, azt nem fogadja el a rendszer, volt, akit le is tiltott emiatt.  A párt erre úgy reagált: folyamatosan küldik a hibajelzéseket a fejlesztőknek, akik dolgoznak a megoldáson. – Egyelőre túlterhelt a rendszer, többünknek sem sikerült – közölte a párt a hivatalos közösségi oldalán. Ezek szerint tehát a panaszos problémája nem egyedi, hanem tömegesen előforduló gondról van szó. A többes szám első személyben megfogalmazott válaszból az derül ki, hogy a párt Facebook-oldalának kezelője is így járt. Akadt olyan kommentelő, aki egyből külső befolyást emlegetett, más pedig arra figyelmeztetett, hogy a problémát nem nyilvánosan kellene kitárgyalni, mert a kormánypártiak kinevetik a tiszásokat.

A technológia nem először állítja falhoz a baloldali belsős megmérettetésen részt venni kívánókat, ugyanis a négy évvel ezelőtti előválasztáson is hasonló problémával küszködtek. Akkor az előválasztás első fordulóján a voksolás hamar káoszba fulladt, mivel az előválasztás honlapja az indulást követően folyamatosan hibaüzeneteket írt ki. – Nagy valószínűséggel adatvédelmi incidensről van szó, mert az adatbiztonság sérült – közölte akkor Péterfalvi Attila az előválasztási rendszer összeomlásáról. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke elmondta: „ha az előválasztási rendszer összeomlása egy olyan incidensnek minősül, amely érint személyes adatokat is, akkor azt be kell jelenteni az adatvédelmi hatósághoz, és azonnal el kell kezdeni a hiba kijavítását”. A totális katasztrófába fulladásáért a baloldal a kormányt támadta, ám sokkal inkább hatalmas szervezési problémák álltak az összeomlás hátterében. Az akkori szavazáson lehetőség volt személyesen is leadni a szavazatokat, az incidens miatt így több száz szavazót kellett hazaküldeni. Az előválasztást lebonyolító választási bizottság szerint amikor az informatikai rendszer akadozása miatt felvették a kapcsolatot a központi szervezőkkel, egymástól függetlenül mind azt a tájékoztatást kapták tőlük, hogy Kínából induló hekkertámadás állhatott az összeomlás mögött. Később erre semmiféle bizonyítékot nem találtak.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

Gyerekkorunk legédesebb emlékei: felismered ezeket a retró desszerteket?

Mennyire ismeri Schwarzenegger ikonikus filmjeit? A legtöbben csak 3 pontot érnek el!

Férjével közös dalt adott ki a Házasság első látásra énekesnője: „Azonnal rákattant és bátorított”

Zelenszkij színt vallott: semmilyen körülmények közt nem akar békét

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

Ez a hobbi többet tesz az agyunkért, mint gondolnánk – a demencia ellen is hatékony

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

További híreink

Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők

Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó
2
A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje
3
A németek legyártották Európa egyik legmodernebb harckocsiját
4
A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?
5
Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők
6
A történelem legnagyobb adatszivárgása lehetett volna: Osztrák kutatók 3,5 milliárd WhatsApp-fiókot törtek fel
7
Robert C. Castel: Ukrajna pozíciója drámaian leromlott + videó
8
Szankciómentesség magyar módra: A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia belerokkan + videó
9
Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó
10
Elkezdődött a keresztény templomok mecsetté nyilvánítása Olaszországban + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!