Belföld

Álhírgyártás helyett munka: Orbán Viktor gyorstalpalót tartott a baloldalnak kormányzásból

2025. október 20., hétfő 17:30 | Magyar Nemzet
gazdaság ellenzék DK Komjáthi Imre rágalmazás azonnali kérdések Orbán Viktor parlament Arató Gergely Jámbor András békecsúcs

Forró hangulatú azonnali kérdések órája a Parlamentben: miközben a baloldali képviselők a már leleplezett álhírbotrányokkal és rágalmakkal próbálkoztak, Orbán Viktor a tényekkel válaszolt. A miniszterelnök gyorstalpalót tartott az ellenzéknek a különbségről a szocialista munkanélküliség és a mai teljes foglalkoztatottság, illetve a háborús uszítás és a béketeremtés között.

Első felvonás: a rágalom és a valóság

A baloldal a már jól megszokott, álhírbotrányokra épülő stratégiával indított. A DK-s Arató Gergely és a Párbeszédes Jámbor András is a Szőlő utcai üggyel próbált vádaskodni. Orbán Viktor válasza kíméletlen és egyértelmű volt: "A DK szájából az összeomlás szó mindig izgalmasan hangzik". A kormányfő leszögezte, a baloldal álhírbotrányt gerjesztett, állításaikra semmilyen bizonyíték nincs, ezért a "rágalmazóknak a bíróság előtt kell felelniük". A miniszterelnök felszólította a képviselőket, hogy "ne bújjanak a mentelmi joguk mögé".

Második felvonás: gyorstalpaló gazdaságtanból az MSZP-nek

Komjáthi Imre MSZP-elnök a munkahelyi balesetekről kérdezett, amire a miniszterelnök a tényekkel válaszolt, bemutatva a különbséget a két kormányzás között. "Amikor az MSZP volt kormányon, akkor 12 százalékos munkanélküliség volt, ma van munka. Ma a minimálbér 290 800 forint volt, amikor ők voltak kormányon, akkor ez 73 800 forint volt." Orbán Viktor egyértelművé tette: az MSZP nem áll a munkások mögött, különben támogatták volna az adókedvezményeket és a munkahelyteremtő politikát.

Harmadik felvonás: a béke, mint nemzeti érdek (amit a baloldal nem ért)

A nap legfontosabb témája azonban a budapesti Orbán-Trump-Putyin békecsúcs volt. Míg a baloldal ezt is megpróbálja jelentékteleníteni, a miniszterelnök egyértelművé tette annak történelmi súlyát. A kormányfő elmondta, a háború blokkolja a gazdaságot, és ha sikerül békét teremteni, a magyar gazdasági növekedés "két-háromszorosára ugrana". A csúcs sikere tehát nem diplomáciai presztízskérdés, hanem – ahogy a felelős, józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják – minden magyar család elemi érdeke. "Minden magyar családnak úgy érdemes tekinteni a találkozóra, mint a magyar gazdaság és emberek elemi életkörülményeit befolyásoló eseményre" – hangsúlyozta a kormányfő.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Képernyőkép/youtube

Kapcsolódó tartalmak

Brüsszelnek fáj a béke: Békecsúcs, amitől a háborúpárti elit és a hazai baloldal is hisztizik

A háborúpártiaknak fáj a béke

 Brüsszel arculcsapásnak nevezi a békét! A háborús lobbi pánikol a budapesti Orbán-Trump-Putyin csúcstól. Elemzésünk bemutatja a valódi téteket és a képmutatókat. Kattintson!
