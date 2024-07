Alföldi Róbert szerint Radnai Márk egy paraszt

ő sem a higgadtságáról és a szívélyességéről híres, és örömmel törné el két újságíró kezét is. A művészi, televíziós pályát maga mögött hagyó, frissen debütáló politikus néhány éve ugyanis Koltai Tamás Jászai Mari- és Pulitzer-díjas színikritikus, újságírót fenyegette meg ujjainak eltörésével, míg Csendes-Erdei Emesének egy kéztörést ígért be.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, néhány hete jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy Radnai Márk lesz pártjának egyik alelnöke. A Tisza Párt elnökének jobbkezéről azonban kiderült:

Your browser does not support the video tag.