Alföld Róbert fölényeskedve osztja ki a Fideszt, ami szerinte már 150 éve kormányoz

A Szabad Európa vendége volt Alföldi Róbert. A műsorban számos téma szóba került, így a természetesen a közélet is. Alföldi most sem rejtette véka alá politikai hovatartozását és beleszállt a kormányba, íme pár mondat az interjúból: "Hogy mondjam, be vannak sz…rva a fiúk. És elég szomorú, hogy az ember azt mondja, hogy ennek lehet, hogy kéne örülni, legalábbis én, aki nem egy olyan országban szeretnék élni, mint amit a Fidesz felépített az elmúlt 150 évben. Annyinak tűnik."

Csak a megszokott, fölényeskedő, nyegle gondolatok, amiket már megszokhattunk tőle. Alföldi az utóbbi napokban egy kínos ügyben került a figyelem középpontjába. A színész, rendezőt ugyanis garázdaság gyanújával jelentették fel – tudta meg a Magyar Nemzet. Alföldi az őt a Lakatos Márk-botrányról kérdező riportert akarta megütni.

A felvételen látszik, hogy színházi rendező egy ideig nem válaszol, miközben folyamatosan próbál elsétálni a kamera elől, kutyáját szólítgatja, majd megáll, és megpróbálja megütni a kérdezőt.

Na, ennek az arroganciának és képmutatásnak kell véget vetni! Alföldi megpróbálja megütni a teljesen normális hangnemben kérdezőt – noha pár hónappal korábban még gyermekvédőnek tartotta magát – írta a videóhoz Ábrahám Róbert. Várjuk a fejleményeket az ügyben.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Bánkúti Sándor