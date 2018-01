Alfahír: Embercsempész és rabló is van a befogadott menekültek között

Embercsempész, szeméremsértő és rabló is van a Magyarország által befogadott menekültek között – derül ki a Jobbikhoz közel álló, Alfahír nevű portál összesítéséből.

Oltalmazott volt az a palesztin férfi, aki 2016-ban késsel támadt egy autó utasaira. Egy oltalmazott iraki férfi embercsempész bandát vezetett. Az a szomáliai férfi is oltalomban részesült, aki a fővárosban szeméremsértő módon tett szexuális ajánlatot egy nőnek. Oltalmazott lett a 2015-ös nagyfai zendülés egyik vádlottja is, írja a portál. Lázár János kancelláriaminiszter a héten azt bizonygatta, hogy Magyarország kizárólag olyan embereket fogadott be az elmúlt években, akiket hitük, politikai meggyőződésük vagy szexuális beállítottságuk miatt üldöztek saját hazájukban.

Orbán Viktor miniszterelnök is azt hangoztatta pénteki rádióinterjújában, hogy az ország bevándorlóknak nem nyújtott oltalmat, csak olyan embereket fogadott be, akik bekopogtattak az ajtón és védelmet kértek.

(Képünk illusztráció)