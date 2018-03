Áldozatnak tartja magát az engedély nélküli szerrel kezelő orvos

AZ LMP JELEZTE: VISSZALÉPTETI JELÖLTJÉT KUNHALMI ÁGNES JAVÁRA BUDAPEST 15-ÖS VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. ÚJABB LMP-S VISSZALÉPÉST JELENTETT BE UNGÁR PÉTER, VESZPRÉM 2. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN LÉPNEK VISSZA A JOBBIKOS KEPLI LAJOS JAVÁRA. KUNHALMI, HADHÁZY ÁKOS ÉS STEINMETZ ÁDÁM JAVÁRA A MOMENTUM IS VISSZALÉPTETI 3 JELÖLTJÉT. EGYEZTETÉSRE HÍVTA KARÁCSONY GERGELY A MOMENTUMOT ÉS AZ EGYÜTT-ET A VISSZALÉPTETÉSEKRÕL. EUROSTAT: TAVALY MEGFELEZÕDÖTT A MENEDÉKKÉRÕK SZÁMA, A 2016-OS 1,2 MILLIÓ HELYETT 650 EZER EMBERT REGISZTRÁLTAK. ISKOLAI KAMPÁNYOLÁS MIATT ELMARASZTALTA AZ NVB A FIDESZES LÁSZLÓ TAMÁST. HAMIS AJÁNLÁSOK MIATT FELJELENTETTÉK FENYVESI ZOLTÁNT, A FIDESZ TAPOLCAI JELÖLTJÉT - MAGYAR NEMZET. MEGBÜNTETTÉK A KECSKEMÉTI BUSZPÁLYAUDVART, MERT KÉTSZER IS LESZEDTÉK A MOMENTUM PLAKÁTJAIT. TÖMEGES VÁLASZTÁSI CSALÁS TÖRTÉNHETETT CSEPELEN, 23 PÁRT ÉLT VISSZA HALOTTAK ADATAIVAL. A CSEPELI VISSZAÉLÉS MIATT FELJELENTÉSSEL FENYEGETI A HÍR TV-T ÉS AZ MSZP-S BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT NÉMETH SZILÁRD. DK: NETTÓ VÁLASZTÁSI CSALÁST CSINÁL A FIDESZ - EGYENESEN. MIÓTA ANDY VAJNÁÉ A DÉLMAGYARORSZÁG, KÉTSZER ANNYIAN MONDTÁK FEL AZ ELÕFIZETÉSÜKET, MINT KORÁBBAN - 444. TILTOTT BANKFINANSZÍROZÁS GYANÚJÁT IS FELVETI AZ AZ ÜGYLET, AMELLYEL AZ ÁLLAM ROSSZ HITELEKET VÁSÁROLT AZ MKB BANKTÓL - INDEX. MATOLCSY GYÖRGY IDÕSEBB FIA IS HASONLÓ MÓDON JUTOTT LUXUSVILLÁHOZ A RÓZSADOMBON, MINT A FIVÉRE - 24.HU. VISSZASZÚRT MÁRKI-ZAY PÉTER A HÉTFÕI KÖZGYÛLÉSÉRT, NYILVÁNOSAK LESZNEK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI TAO-PÉNZEK. ÚGY MENEKÜLT AZ ÚJSÁGÍRÓI KÉRDÉSEK ELÕL KÓSA LAJOS, HOGY MÉG AZ AUTÓJÁT IS MEGHÚZTA A PÉCSI VÁROSHÁZA PARKOLÓJÁBAN. TECHNIKAI OKOKRA HIVATKOZVA, AZ UTOLSÓ PILLANATBAN LEMONDTÁK KÓSA KEDDI LAKOSSÁGI FÓRUMÁT. REUTERS: MEGINT BÉCS BIZONYULT A VILÁG LEGÉLHETÕBB NAGYVÁROSÁNAK A KÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA, BUDAPEST A 76. HELYEN SZEREPEL. NEM VETT RÉSZT A FIDESZ A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG KEDDI ÜLÉSÉN, AHOL A KÓSA-ÜGYET TÁRGYALTÁK VOLNA. ÕRIZETBE VETTÉK NICOLAS SARKOZYT, A VOLT FRANCIA ELNÖKÖT ILLEGÁLIS KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS MIATT HALLGATJÁK KI. LÖVÖLDÖZÉS VOLT A MARYLAND ÁLLAMBELI GREAT MILLS EGYIK GIMNÁZIUMÁBAN, KÉT EMBER, KÖZTÜK A TÁMADÓ MEGSEBESÜLT, EGY DIÁK MEGHALT. KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ GRATULÁLT VLAGYIMIR PUTYINNAK ÚJRAVÁLASZTÁSÁHOZ. POLITICO: AZ EU TÖBB TAGÁLLAMÁT, KÖZTÜK MAGYARORSZÁGOT IS KÍNA MARKÁBA LÖKHETI, HA CSÖKKENNEK A TÁMOGATÁSOK. A SZÉKELYFÖLD TERÜLETI AUTONÓMIÁJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET ELUTASÍTÁSÁT JAVASOLJA A ROMÁN KÉPVISELÕHÁZ SZAKBIZOTTSÁGA. AZ EP IS MAGYARÁZATOT VÁR ZUCKERBERGTÕL A FACEBOOK-FELHASZNÁLÓK ADATAIVAL VALÓ VISSZAÉLÉS ÜGYÉBEN. VARSÓ ELUTASÍTJA A BÍRÓSÁGI REFORM KAPCSÁN MEGFOGALMAZOTT BRÜSSZELI FENNTARTÁSOKAT. SZLOVÁK VÁLSÁG - A SZLOVÁK ELNÖK MEGTAGADTA AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ KORMÁNY KINEVEZÉSÉT. CSOMAGBA REJTETT ÚJABB BOMBA ROBBANT TEXASBAN, EZÚTTAL A SAN ANTONIO MELLETTI SCHERTZBEN. DAMASZKUSZBAN RAKÉTA ROBBANT FEL EGY ZSÚFOLT PIACON, A TÁMADÁSBAN LEGALÁBB 35 EMBER MEGHALT HVG. IZRAEL A HÍRZÁRLATOT FELOLDVA ELISMERTE, HOGY 2007-BEN FELROBBANTOTT EGY SZÍRIÁBAN ÉPÜLÕ ATOMREAKTORT. OROSZ KÖZVETÍTÉSSEL MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT EGY KELET-GÚTAI VÁROSBAN ARRÓL, HOGY EGY SZÍRIAI FELKELÕCSOPORT TAGJAI MEGADJÁK MAGUKAT. FÁRADTSÁGRA HIVATKOZVA LEMONDOTT HTIN KIAV MIANMARI ELNÖK. EGY PATAKBAN TALÁLTAK RÁ ANNAK A HATVAN ÉV KÖRÜLI NÕNEK A HOLTTESTÉRE, AKI MÉG VASÁRNAP TÛNT EL. HALÁLRA GÁZOLT EGY SZEMÉLYAUTÓ EGY KERÉKPÁROST AZ 54-ES FÕÚTON BÓCSA ÉS SOLTVADKERT KÖZÖTT. VÁDAT EMELTEK EGY ROBBANÓANYAGOT ELÕÁLLÍTÓ ÚJBUDAI FÉRFI ELLEN. AZ ELMÚLT NAPOKBAN 65 EZERRE NÕTT, ÉS VÁRHATÓAN TOVÁBB NÖVEKSZIK MAGYARORSZÁGON A BELVÍZZEL ELÖNTÖTT TERÜLETEK NAGYSÁGA. VIRÁGBOLTOKAT TAROLT LE EGY KUKÁSAUTÓ ÚJPESTEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.