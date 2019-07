Alaptörvény után Aranybulla – Így kommentálta a PS-nek Tarlós István az Index mesecikkét

Tarlós István, Budapest főpolgármestere is reagált az Index mai elképesztő fakenews-hírére, miszerint az ellenzéki portál címlapon közölte újabb látomásos meséjét ezúttal arról, hogy ha Tarlós nyer októberben, akkor Orbán Viktor miniszterelnök teljesen átírja az Alkotmányt. Tarlós István a PestiSrácok.hu-nak véleményezte az álhírgyártó műhely mai dolgozatát, és azt ahogy a főpolgármestertől már megszokhattuk, az Index most sem teszi zsebre Tarlós István replikáját. Portálunk kérdésére Budapest első embere így tette helyre az Indexet:

Most olvasom az Indexen, hogy lebuktam, és amennyiben megnyerem az októberi főpolgármester-választást, még az Alaptörvényt is teljes egészében újraírattatom Orbán Viktorral. Ha már így jártam, töredelmesen bevallom, hogy nem csak az Alaptörvényt, hanem az Aranybullát és az ősiség törvényét is szeretném átírni, mindezt annak idején már lemutyiztam II. Endrével – nyilatkozta Tarlós István a PestiSrácok.hu-nak.

Portálunkkal megosztott véleménye mellett egy közleményt is kiadott Tarlós István, amely szerint az Indexen szárnyára bocsátott hír a főpolgármester személye és az Alkotmány módosítása közti összefüggésről az ellenzék választási félelmétől diktált álnok csapongás. “Nem ismeretes ugyan alkotmánymódosítási szándék, de ha volna is ilyen, az kizárólag a parlamenti kétharmad függvénye, és semmi módon nem függ a főpolgármester személyétől. A főpolgármesternek az Alkotmány kérdésében semmi kompetenciája, szerepe nincs, akár Karácsonynak hívják, akár Tarlósnak. Elítélem és tisztességtelennek tartom azt a módszert, amihez az ellenzék – már nem először – folyamodik” – olvasható Tarlós István közleményében.

Nem az Index az első, amely csattanós választ kap Tarlós Istvántól, legutóbb Karácsony Gergely kapta meg a magáét a főpolgármestertől a portálunknak adott interjúban, amelyben kihívójáról is jellemrajzot adott. „Az a fő baj, hogy Gergely rendkívül rutintalan, nem is határozott egyéniség, hamar zavarba jön, olyankor kapkod, ezért könnyen ki is játsszák. Valósággal szlalomozik évek óta az ellenzéki széksorok között. Ha kell, vörös csillaggal is, ha kell, szivárványzászlóval is pózol”, a kijelentéseit tekintve pedig akár egy „sisakos kaméleon is lehetne.”

PestiSrácok.hu