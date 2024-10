Alaposan beleásta magát a Magyar Nemzet a Karácsony által vezetett Budapest korrupciós hálózatába

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet emlékeztetett, súlyos korrupciós botrányban emelt nemrég vádat a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), hiszen volt és jelenlegi, nagy befolyású ellenzéki politikusok kerülnek hamarosan bíróság elé. Ez az ügy a zuglói korrupciós-parkolási botrány, amely ugyanakkor csak egy szelete a fővárosi ellenzéket behálózó pénzszivattyúnak – ez derült ki azokból az ügyekre rálátó, ám nevük elhallgatását kérő forrásokkal történt többórás háttérbeszélgetésekből, amiket az elmúlt hetekben a lap munkatársai folytattak.

A zuglói korrupciós ügy 2022 februárjában robbant ki, ekkor történtek az első gyanúsítások: többek között Horváth Csabát, Zugló akkori polgármesterét is kihallgatták a nyomozó ügyészek. Nem sokkal később a zuglói MSZP elnökéből, Tóth Csabából is gyanúsított lett.

Az ügy egyik kulcsfigurája Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa, akire 2021 nyarán csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival számlagyárat működtettek és 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. A hamis dokumentumok a SYS IT Services Kft.-nél és a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságoknál jelentek meg. Így került képbe a zuglói parkolási ügy is, amelynél a SYS IT Services egyik leányvállalata nyerte el a parkolásüzemeltetési feladatokat. Fuzik Zsolt később alkut kötött és az ügyészségi nyomozók előtt részletesen beszámolt arról, hogy ki, mikor, milyen összegű korrupciós pénzt kapott a SIS Parking Kft. profitjából.

Horváth Csabának 3-4 alkalommal adtam át összesen kb. 10-12 millió forintot. Horváth Csaba autóval a Kálvin tér közelében, a Múzeum utcában lévő Café Company kávéházhoz jött, ott adtam át neki a pénzt. Azt is mondta, hogy ha főpolgármester lesz, akkor ezt külön is viszonozni fogja, hogy azon felül is adtam neki pénzt, ami az alapmegállapodás volt

– mondta Fuzik egyik vallomásában a hatóságoknak.

Fuzik nemcsak a zuglói szocialistákról, hanem Baja Ferenc egykori MSZP-s környezetvédelmi miniszterről és Molnár Zsolt országgyűlési képviselőről is részletesen vallott. Állítása szerint mindkettőjüket lefizette azért, hogy szabad utat engedjenek egy fontos fővárosi pályázatnak.

A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor nem Fuzik volt az első, aki a hatóságoknak beszélt a parkolási pénzek lenyúlásáról. A férfi a zuglói ügyön kívül ráadásul részletesen vallott egy, az ellenzéket átszövő baloldali korrupciós hálózatról. Állítása szerint több részletben

csaknem egymilliárd forint áramlott a budapesti 2019-es hatalomváltást követően a fővárosi cégek környékéről egy baloldalhoz köthető ügyvédhez.

A feltételezhetően fiktív számlák kiállításával, a Fuzikhoz köthető számlagyár segítségével „gyártott“ készpénz további sorsa azóta is rejtély.

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán, IDE kattintva olvasható.