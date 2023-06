Alapjogokért Központ: végérvényesen kiderült, hogy

Megosztás itt:

Hétfői Facebook-bejegyzésükben azt írták: nyilvánosságra hozta a magyar politikai történet legsúlyosabb finanszírozási botrányának újabb részleteit a Nemzeti Információs Központ; a jelentés alátámasztja azt, amit eddig sejteni lehetett: "a dollárokért cserébe Karácsony Gergelytől kezdve, Márki-Zay Péteren át Gyurcsány Ferencig akár hazánkat is háborúba sodorták volna".

A jelentés rámutat arra - folytatták -, hogy minden tagadás ellenére a baloldal kampányait az amerikai baloldal felől érkező források fedezték. Sőt a tengerentúli demokrata elit - élükön Soros Györggyel - a kampányt lebonyolító DatAdat fölött közvetlenül is tulajdonosi befolyással rendelkezett - fűzték hozzá.

Eszerint nemcsak parancsokat adtak Gyurcsányéknak a "háborúpártiság képviseletére", hanem "egészen rövid pórázon tartották őket", és a választási felkészülés minden részletére rálátásuk volt - fogalmaztak.

Ugyanakkor "lebukott Karácsony Gergely és mozgalma" is, hiszen ők is részesei voltak "a guruló dollárok körforgásának": a nevével fémjelzett 99 Mozgalom csaknem 620 millió forintot utalt "a Bajnai Gordonhoz és a Gyurcsány-kormány más szereplőihez köthető DatAdatnak" - olvasható a bejegyzésben. "Ez is azt mutatja, hogy nem véletlen elszólás, hogy szerinte hazánk háborúban áll Oroszországgal" - írták az Alapjogokért Központ bejegyzésében, amely mellé egy, magyar balliberális politikusokat, Soros Györgyöt és Alexander Sorost ábrázoló képet is csatoltak, "A nyílt társadalom dollárjainak csapdájában" felirattal.

Több száz millió forintnyi támogatás érkezett Karácsony mozgalmának számlájára is