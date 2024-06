Alapjogokért Központ: ismét a nyílt társadalom megfigyelői előtt vizsgázott jelesre a magyar választási rendszer

Megjegyezték, látni azt is, hogy a nyugati demokráciákban nem mindenhol ennyire megbízható a választási eljárás rendszere: az elmúlt években például Ausztriában, Spanyolországban vagy éppen az Amerikai Egyesült Államokban is előfordultak olyan hibák, amelyek a választás társadalmi elfogadottságát aláásták.

A választási szervek a megnövekedett teher alatt is biztosították az egyik legfontosabb alkotmányos alapjog érvényesülésének feltételeit, a választási informatikai rendszer is jól teljesített, így fennakadások nélkül zajlott le a szavazás - jelezték.

Azt írták: az elmúlt évtizedben megszokottakhoz hasonlóan a vasárnapi választás lebonyolítása jogi és szervezési szempontból is gördülékenyen zajlott. Ezt azért is kiemelten fontosnak nevezték, mert vasárnap először tartottak Magyarországon azonos napon EP- és önkormányzati választást.

