Alapjogokért Központ: Gyurcsány mellett kötöttek ki a politikai halál elől menekülő kispártok

Megosztás itt:

Az elemzésben az áll, hogy Gyurcsány Ferenc 2010-ben az MSZP-ben indította újra a korábban rövid időre hibernált politikai karrierjét egy platformmal, a múlt héten bejelentett stratégiai együttműködéssel viszont az MSZP vált a születése óta öt százalék alatti támogatottságú Párbeszéddel karöltve a DK platformjává.

"Az optimális végcél világos: egységes Demokrata Pártot kellene létrehozni" - írta Gyurcsány Ferenc 2014-ben, kijelölve maga számára is azt a programot, melynek megvalósításáért azóta minden egyes politikai változás, ellenzéken belüli átalakulás alkalmával tesz egy lépést előre - olvasható a közleményben.

Az elemzés szerint ez történik most is, amikor az ellenzéki térfélen megjelent egy új szereplő, aki rendkívül erőszakosan tör előre a nyilvánosságban is.

"Magyar Péter ugyanazt a destruktív szellemiséget képviseli, mint 2010 óta az összes kormányellenes aktor, a különbség legfeljebb annyi, hogy a jelek szerint ebben javarészt a lehető legszemélyesebb sértettség motiválja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kormányoldal tevékenyégét elutasító szavazói réteg egy részét lehet képes maga mellé állítani, illetve felkeltheti azoknak a külső szereplőknek a figyelmét, amelyek a belpolitikai térben a zűrzavar növelésében érdekeltek" - fogalmaztak.

Mint írták, egy ilyen változás veszélyt jelenthet az egyébként is "halálsoron" üldögélő, gyenge pártok számára, akiket már csak jobb híján támogat néhány tízezer választó.

A történések ugyanakkor arra is rámutatnak az Alapjogokért Központ szerint, hogy Gyurcsány ezekben a helyzetekben "golyóálló", legalábbis "félszemű a vakok között", tekintve, hogy az ő nagyobbacska bázisát a tűzön-vízen kormányellenesség mellett a vezető személye is összetartja.

"Szövetkezni, ellenállni, programot adni és legfőképp vigyázni egymásra - ez a feladat" - folytatta szűk tíz évvel ezelőtt született írását Gyurcsány Ferenc.

"Azt persze nem írta le részletesen, hogy úgy akarja megőrizni a többi baloldali szereplőt, hogy egyiket a másik után teszi saját politikai kosztosává, akinek pedig ez nem tetszik, az szépen lassan éhen hal" - tették hozzá.

Úgy folytatták, hogy Gyurcsány már az öt évvel ezelőtti önkormányzati választás után elkezdte magához csábítani a baloldali politikusokat: Budapesten már akkor két, 2022 októberében pedig egy további megválasztott kerületi polgármester is a DK-hoz, illetve annak frakciójához csatlakozott, amivel a bukott miniszterelnök megerősítette a fővároson belüli és a főpolgármester feletti befolyását is.

"Ezt követően céljai elérése érdekében zsarolni is kész volt Karácsony Gergelyt, sőt, 2023 márciusában a nyilvánosság előtt, egy rádióinterjúban utasította a főváros pártpolitikai eszközévé tételére" - írták, hozzátéve, hogy a mostani stratégiai együttműködés ezt a hatalmi viszonyrendszert mélyíti el arra az esetre, ha Budapesten júniusban nem történik változás.

"Gyurcsány tehát a zűrzavart kihasználva némileg ismét előrenyomult a balszárnyon. A politikai csatározás átfogó képe a mostani átalakulásokkal nem változik, mert önálló, többséget maga mögé állítani képes politikai erőből továbbra is csak egy van, ez pedig a Fidesz" - áll az elemzésben.

MTI