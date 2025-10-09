Alapjogokért Központ: Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk

Megosztás itt:

A központ migráció veszélyeiről szóló, "Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk" című kampányának rendezvényén azt is elmondta, a sarc "a Tisza-adó fényében egyféle megerősítő szándéknyilatkozatnak is tekinthető". Szánthó szerint ráadásul Magyar Péter és a Tisza "brüsszeli főnökei utasítására" megszavazta az Európai Parlamentben a migrációs paktum felgyorsítását, elutasította a magyar határvédelemhez szükséges pluszforrásokat, és pártja szakértője szerint a déli határkerítés is csak egy "felesleges presztízsberuházás".

A kampány részeként az Alapjogokért Központ köztéri fotókiállítást rendezett az Európai Bizottság magyarországi képviselete, azaz "Ursula von der Leyen budapesti helytartótanácsa" előtt. A kiállítás bemutatja, milyen volt a migráció 10 éve Röszkénél és a Keleti pályaudvarnál, és mit jelent ma Nyugat-Európában: erőszak, bűnözés, terror, keresztény- és zsidóellenesség, no-go zónák.

Szánthó szerint ez a folyamat egy tudatos brüsszeli terv része. "Nem véletlen, hogy Magyar Péter szívesen beszélget kartonfigurákkal, Webert és von der Leyent azonban biztos nem fogja megrongálni, hiszen ők a főnökei" - mutatott rá a kiállításon felállított, három brüsszeli politikust ábrázoló kartonfigurákra.

Apáti Bence, a kampány véleményvezére és a Megafon influenszere példákkal világította meg, milyen súlyos következményei lehetnek egy rossz politikai döntésnek. Párizst és Pisát említette, ahol migránsbandák már nappal is rettegésben tartják a városrészeket, este 10 után pedig életveszélyes az utcára lépni. Emlékeztetett: tíz éve nem elesett családok érkeztek Röszkére, hanem harcra kész férfiak, akik rátámadtak a magyar határra. Hangsúlyozta: Magyarország ma biztonságos, és nem akar Párizs vagy Pisa sorsára jutni. Beszéde végén bemutatott egy üres perselyt is, ezzel jelezve: az Európai Bizottság eddig egyetlen forinttal sem támogatta a magyar határvédelem költségeit.

Forrás: MTI

Fotó: MTI