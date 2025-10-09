Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Alapjogokért Központ: Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk

2025. október 09., csütörtök 15:59 | MTI
Szánthó Miklós Alapjogokért Központ Európai Bizottság Magyar Péter

"A brüsszeli rém-team az, amely tavaly nyár óta Magyarországot csak a mai napig összeszámítva 273 milliárd forintra bünteti, mert védjük a határainkat. Ez azt jelenti, hogy minden egyes magyar család zsebéből 104 ezer forintot vettek ki eddig" - jelentette ki Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt tartott sajtótájékoztatón hozzáfűzte: "Tehát Magyar Péterék azt a kétes értékű bravúrt tudhatják magukénak, hogy annak ellenére is sikerült megsarcolniuk a magyar családokat, hogy nincsenek kormányon."

  • Alapjogokért Központ: Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk

A központ migráció veszélyeiről szóló, "Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk" című kampányának rendezvényén azt is elmondta, a sarc "a Tisza-adó fényében egyféle megerősítő szándéknyilatkozatnak is tekinthető". Szánthó szerint ráadásul Magyar Péter és a Tisza "brüsszeli főnökei utasítására" megszavazta az Európai Parlamentben a migrációs paktum felgyorsítását, elutasította a magyar határvédelemhez szükséges pluszforrásokat, és pártja szakértője szerint a déli határkerítés is csak egy "felesleges presztízsberuházás".

A kampány részeként az Alapjogokért Központ köztéri fotókiállítást rendezett az Európai Bizottság magyarországi képviselete, azaz "Ursula von der Leyen budapesti helytartótanácsa" előtt. A kiállítás bemutatja, milyen volt a migráció 10 éve Röszkénél és a Keleti pályaudvarnál, és mit jelent ma Nyugat-Európában: erőszak, bűnözés, terror, keresztény- és zsidóellenesség, no-go zónák.

Szánthó szerint ez a folyamat egy tudatos brüsszeli terv része. "Nem véletlen, hogy Magyar Péter szívesen beszélget kartonfigurákkal, Webert és von der Leyent azonban biztos nem fogja megrongálni, hiszen ők a főnökei" - mutatott rá a kiállításon felállított, három brüsszeli politikust ábrázoló kartonfigurákra.

Apáti Bence, a kampány véleményvezére és a Megafon influenszere példákkal világította meg, milyen súlyos következményei lehetnek egy rossz politikai döntésnek. Párizst és Pisát említette, ahol migránsbandák már nappal is rettegésben tartják a városrészeket, este 10 után pedig életveszélyes az utcára lépni. Emlékeztetett: tíz éve nem elesett családok érkeztek Röszkére, hanem harcra kész férfiak, akik rátámadtak a magyar határra. Hangsúlyozta: Magyarország ma biztonságos, és nem akar Párizs vagy Pisa sorsára jutni. Beszéde végén bemutatott egy üres perselyt is, ezzel jelezve: az Európai Bizottság eddig egyetlen forinttal sem támogatta a magyar határvédelem költségeit.

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

További híreink

Kiderült, melyik a legszebb női név a világon

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Ijesztő képsorok: Vajna Tímea kisbabáival indult nyaralni, rémálom, ami ezután történt

Bayer Zsol: Na végre!

Vírusként terjed egy magyar férfi posztja, ami a magyar és a német rezsiköltséget hasonlítja össze

Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Ezer forintot sem kér a Lidl egy tízrészes szettért, szuper áron kínálják

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

További híreink

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó

Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának
2
„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak
3
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
4
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
5
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
6
Durva pénzeső év végéig – 17 milliárdot oszt szét a kormány + videó
7
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
8
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
9
Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó
10
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

Legfrissebb híreink

A békemenet segítség a jobboldalnak

A békemenet segítség a jobboldalnak

 A Magyar Nemzet a jobboldal több prominensét is megszólaltatta abban a témában, hogy milyen súllyal esik a latba az idei október 23-ai békemenet. A nyilatkozók között ott volt Bayer Zsolt, ifjabb Lomniczi Zoltán és Csizmadia László is.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!