Alapjogokért Központ: a magyar soros elnökség sikere aggasztja Brüsszelt

Közölték, Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij találkozóján szó esett a magyar kisebbség helyzetéről is, amit a kijevi vezetés a mai napig nem rendezett megnyugtatóan. A lépés teljesen meglepte a nemzetközi sajtót, amely következetesen oroszpártinak hazudta a magyar álláspontot kezdettől fogva, amire Orbán Viktor most egyértelműen rácáfolt - fogalmaztak.

Úgy fogalmaztak: a nyugati politikai elit és média gondosan és tudatosan hazudott folyamatosan a magyar kormányról és annak politikai céljairól, az elnökség most pedig lehetőséget biztosít arra, hogy az igazság is elhangozhasson, és olyan valós problémákra lehet ráirányítani a figyelmet, amelyek az emberek mindennapi életére vannak hatással.

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint Brüsszel annak ellenére is fél a magyar elnökségtől, illetve annak sikerétől, hogy az valójában kevés tényleges hatalommal jár, ráadásul jelenleg olyan időszakra is esik, amikor az uniós szervek hónapokon át nem a megszokott munkarendben üzemelnek, hanem a megalakulás kérdései foglalkoztatják őket

Még csak most kezdődött, de máris minden lehetőséget megragadnak arra, hogy "gáncsolják a magyar elnökséget", hiszen az lehetőséget biztosít a magyar kormányzat számára, hogy az egész kontinens előtt bemutassa, milyen alternatív Európát is képzel el" - tette hozzá az Alapjogokért Központ.

