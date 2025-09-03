Alapjogokért Központ: A FIDESZ-KDNP várja kedvezőbb pozícióból az őszi politikai évadnyitót + videó

A Fidesz-KDNP várja kedvezőbb pozícióból az őszi politikai évad-nyitót. Az Alap-jogokért Központ elemzése szerint a kormány-pártok stratégiai és taktikai előnybe kerültek 2025 nyarán Orbán Viktor vezetésével, miközben a Tisza Párt meg-torpant, a Tisza-adóról szóló hírek pedig végképp meg-ingatták pozícióját.
A témában előben kapcsoltuk Zila Jánost, az Alapjogokért Központ elemzőjét.
A külgazdasági és külügyminiszter közbenjárását kérte a Romániában tapasztalható "soviniszta uszítás" megfékezése érdekében szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.