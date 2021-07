Aláírták az LMP Zöld Garancia Programját

Már a harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni. Hazánk mellett Oroszország és Izrael olt harmadik vakcinával. Holnaptól indul a be nem oltott 60 év felettiek oltási kampánya. A Magyar Orvosi Kamara fontosnak tartja a COVID oltás kötelezővé tételét az egészségügyben dolgozók számára - nyilatkozat a MOK elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. Kincses Gyula úgy fogalmazott: az oltást minden tekintetben ki kell terjeszteni és ebben az egészségügyi dolgozóknak példát kell mutatniuk. Egészségügyi szakdolgozók demonstráltak Budapesten a közalkalmazotti jogviszonyuk visszaállításáért. Szivárvány színű sisakban akar rajthoz állni a holnapi Magyar nagydíjon Sebastian Vettel. A német pilóta így szeretné kifejezni nemtetszését a magyar gyermek-védelmi törvénnyel kapcsolatban. Pilóta társai közül 16-an már jelezték, hogy csatlakoznak hozzá. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő megerősítette Magyarország stabil kilátását - közölte a Pénzügyminisztérium. Sosem látott csúcson van a foglalkoztatás, de folytatódik a munkahelyteremtés - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Nem lesz itthon általános ingatlanadó - mondta a Magyar Nemzetnek a pénzügyekért felelős államtitkár. Új magyar fejlesztés segíti az idegrendszeri és mentális betegségek okainak vizsgálatát, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 175 millió forintos támogatásával jött létre. Schanda Tamás: 2030-ig 15 ezer kilométerre bővül a bicikliutak hossza Magyarországon. Várják a gyerekeket az Erzsébet-táborokba - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter közösségi oldalán közzétett videóban. Novák Katalin hozzátette: „Azt ígértük, hogy megújul teljes mértékben a Fonyódligeti Erzsébet-tábor, és így is lett. Augusztus 1-jétől tehát itt is nyaralhatnak és ottalvós táborokban vehetnek részt a fiatalok, a gyerekek, a táborozók”. A koronavírus-fertőzöttek száma 197,3 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Montenegróban tiltakozást jelentettek be a vendéglátók a számukra anyagi veszteséget okozó korlátozások miatt. Egy ikerkabinos hegyi felvonó állomásán, 1800 méteres magasságban is oltanak a koronavírus ellen Bajorországban. Újabb 21, a tokiói olimpiával összefüggő koronavírusos esetről számoltak be a szervezők. Rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma a japán fővárosban, valamint Thaiföldön és Malajziában. A V4NA hírügynökség információi szerint Soros György már az Egyesült Nemzetek Szervezetét is a markában tartja. Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a kubai rendőrséggel és annak két magas rangú vezetőjével szemben, válaszul a havannai kormány tiltakozókkal szembeni fellépésére. Fegyveresek megtámadtak pénteken Észak-Irakban egy gyászmenetet, és legalább hét embert megöltek, 17-et pedig megsebesítettek . Legalább 270 palesztin sebesült meg a ciszjordániai tüntetéseken, összecsapva izraeli katonákkal - közölte a palesztin vörös félhold szervezete. Erős, a Richter-skála szerinti 6,1-es földrengés rázta meg a perui-ecuadori határvidéket. Az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb erdőtüze pusztít Finnországban: ötödik napja égett pénteken az erdő az ország északnyugati részén. Hosszan tartó, extrém hőhullám sújtja Görögországot, több helyen jóval 40 Celsius-fok fölötti hőmérsékletet mértek. Több száz tűzesethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Dél-Olaszországban és Törökországban. Törökországban a tűzoltók immár negyedik napja küzdenek az erdő- és bozóttüzekkel. Felújítják és villamosítják a vasútvonalat Szegedtől a röszkei határig - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Változik mától a Fehérvári úti villamosok közlekedése Újbuda-központnál: a járatok augusztus 22-ig a vágányok felújítása miatt nem haladnak át a Bocskai út és a Fehérvári út kereszteződésében. Ismét torlódás van a röszkei és a csanádpalotai autópálya-átkelőnél. Ma rendezik meg a balatonfüredi Anna Grand Hotel kertjében a 196. Anna-bált. Vasárnap éjfélig meghosszabbította a hőségriadót Müller Cecília országos tisztifőorvos. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe - közölte a Nébih. Milák Kristóf Európa-csúccsal ezüstérmet nyert 100 méter pillangón. A magyar válogatott 11-8-ra legyőzte az amerikai csapatot a tokiói olimpia férfi vízilabdatornájának harmadik fordulójában, ezzel biztosan negyeddöntős. A magyar női kézilabda-válogatott megőrizte esélyét a negyeddöntőbe jutásra a tokiói olimpián, miután három vereség után a csoportkör negyedik fordulójában 29:25-re legyőzte a világbajnoki ezüstérmes Spanyolországot. A 11. helyen zártak a magyarok a triatlon vegyesváltók versenyében. Kozák Luca bejutott az elődöntőbe 100 m gáton. A vitorlázó Berecz Zsombor nyolc futam után is harmadik. Nyolcadik lett a magyar női kardválogatott. Biztosan lesz 2037-ig Forma-1-es futam a Hungaroringen - mondta az innovációs és technológiai miniszter. Öthetes edzőtáborral, remek hangulatban készül a női U19-es válogatott Magyarország első kosárlabda-világbajnokságára, amely jövő szombaton rajtol Debrecenben.